Колишні засуджені як «розхідний матеріал»: Південний військовий округ РФ втратив понад 28% завербованих новобранців

У період з липня 2024 року по кінець квітня 2025 року Південний військовий округ Збройних сил РФ зазнав значних безповоротних втрат серед новоприбулих військовослужбовців, завербованих з-поміж засуджених та тих, хто перебував під слідством. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Як зазначають в українській розвідці, за цей час до лав окупаційних військ було зараховано 14 560 таких осіб, які підписали контракт аби уникнути кримінальної відповідальності та отримати заробіток.

Згідно з внутрішніми звітами самих окупаційних військ, лише з січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед цього «спецконтингенту» становили щонайменше 4 212 осіб. Ця цифра включає загиблих або зниклих безвісти, і не враховує поранених.

Це означає, що понад 28% від загальної кількості новоприбулих завербованих з-поміж засуджених осіб були безповоротно втрачені менш ніж за рік. Серед загиблих зафіксована значна кількість осіб віком 18–19 років. Наймолодшим серед них виявився рядовий 111-го стрілецького полку Саприкін Сєргєй Міхаіловіч, 2006 року народження.

ГУР підкреслює, що ці факти є черговим свідченням цинічної та жорстокої політики Кремля, яка перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на «розхідний матеріал» у війні проти України. Також це свідчить про дедалі більшу залежність російської армії від нетрадиційних джерел поповнення особового складу на тлі значних втрат та небажання населення воювати.

Нагадаємо, Україна має інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме затягувати війну та не збирається погоджуватися на мирні ініціативи Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, очільник Кремля не хоче миру та є залежним від війни та вбивств. Як зазначив президент, щоб позбавити Путіна від цієї залежності має бути сильна відповідь партнерів, зокрема посилення оборони України та нові санкції проти РФ.