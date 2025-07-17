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Держспецзв’язку розкриває як російські хакери атакують сектор безпеки та оборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Держспецзв’язку розкриває як російські хакери атакують сектор безпеки та оборони
Національна команда реагування на кіберінциденти отримала інформацію про поширення електронних листів серед органів виконавчої влади
фото з відкритих джерел

Російські хакери використовують штучний інтелект для кібератак

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виявила нові кібератаки на сектор безпеки та оборони країни, які здійснюються російськими хакерами з угруповання UAC-0001 (також відомого як APT28). Особливістю цих атак є використання шкідливого програмного засобу Lamehug, який інтегрує можливості великих мовних моделей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держспецзв’язку.

Національна команда реагування на кіберінциденти Cert-Ua 10 липня 2025 року отримала інформацію про поширення електронних листів серед органів виконавчої влади. Ці листи, надіслані нібито від імені представника профільного міністерства, містили вкладення у вигляді файлу «Додаток.pdf.zip».

Держспецзв’язку розкриває як російські хакери атакують сектор безпеки та оборони фото 1
фото: Держспецзв’язку

Всередині ZIP-архіву знаходився однойменний виконуваний файл із розширенням «.pif», сконвертований за допомогою PyInstaller з вихідного коду, розробленого на мові програмування Python. Цей файл був класифікований Cert-Ua як шкідливий програмний засіб Lamehug.

Під час розслідування інциденту було виявлено щонайменше два додаткові варіанти Lamehug. Ці варіанти відрізнялися способами несанкціонованого видалення даних з комп'ютера.

Держспецзв’язку зауважує, що для розповсюдження фішингових листів хакери використали скомпрометований обліковий запис електронної пошти, а інфраструктура управління розгорнута на легітимних, проте скомпрометованих ресурсах.

Держспецзв’язку роз’яснює, що Lamehug призначени для збору базової інформації про комп'ютер, пошуку документів та видалення даних і файлів.

Нагадаємо, Україна та ще майже два десятки країн взяли участь у спільній міжнародній операції, яка спрямована проти мережі проросійських кіберзлочинців NoName057(16). Унаслідок цього значна частина інфраструктури, яку хакери використовували для кібератак, була зруйнована. 

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Теги: хакер росія Україна

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