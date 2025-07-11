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Провів 10 років за ґратами у РФ. Політв’язень Коломієць повернувся в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Провів 10 років за ґратами у РФ. Політв’язень Коломієць повернувся в Україну
Учасника Революції гідності було затримано за політизованими звинуваченнями
фото: «Кримська правозахисна група»

Андрій Коломієць повернувся в Україну транзитом через Грузію та Молдову

Активіст Євромайдану Андрій Коломієць після 10 років незаконного ув’язнення в Росії, повернувся до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Ще у травні 2015 року учасника Революції гідності було затримано за політизованими звинуваченнями. Його незаконно засудили до 10 років увʼязнення за нібито напад на бійців «Беркута» в Києві. Після завершення терміну покарання, Росія депортувала Андрія Коломійця до російсько-грузинського кордону.

За словами Тихого, щойно посольство України в Грузії дізналося про це, то консули встановили з ним контакт і з’ясували, що в нього немає документів, які посвідчують особу. Саме через це він застряг на контрольно-пропускному пункті. Після цього йому організували перехід в Грузію, а далі – поїздку до Молдови.

«Станом на зараз я можу підтвердити, що він уже на території України, тобто він повернувся до України. Ми вітаємо його, його близьких і рідних, всі, хто переживав за його повернення. Це дійсно щасливий день для цих людей. Нарешті людина повернулася, наш активіст Євромайдану, який відстоював свої принципи, не зламався», – зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, 10 червня 2016 року Київський районний суд міста Сімферополя засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця на 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Україна не визнає рішення суду в окупованому Росією Криму про засудження Коломійця.

Як повідомлялося, засуджений у РФ журналіст з Херсонщини, кримський політв’язень Сергій Цигіпа вже близько місяця голодує у колонії №3 міста Скопін, Рязанської області Росії.

До слова, мати кримськотатарського політв’язня Аппаза Куртамета, Айше Куртамет, записала відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з проханням допомогти у звільненні її сина. Куртамет перебуває в російському ув’язненні з 2022 року за політично вмотивованими обвинуваченнями.

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Теги: МЗС росія політв’язні

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