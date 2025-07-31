Серед загиблих у Києві двоє дітей

Сьогодні росіяни вкотре записали в свою чорну статистику вбивства дітей

Пошуково-рятувальна операція триває

Внаслідок нічного російської атаки на Київ загинули 15 людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

«За наявною інформацією, серед 15 загиблих – двоє дітей. Сьогодні росіяни вкотре записали в свою чорну статистику вбивства дітей. Перша дітовбивча армія світу», – йдеться в повідомленні.

Також Ткаченко зазначив, що найгірші прогнози щодо кількості людей, які можуть перебувати під завалами, підтверджуються. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Станом на 19:45 відомо про 15 загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Під час нічної атаки російських окупантів на Київ 31 липня дівчинка, на ім'я Вероніка, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху житлового будинку, вижила, приземлившись після падіння. Вона припускає, що її врятувало ліжко, яке відкинуло разом із нею під час вибуху.

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук.