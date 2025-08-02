Bloomberg пояснив, чому Росія скоротила кількість диверсій у Європі

Наразі Росія фокусується на операціях в Україні, а в Європі активізується переважно в країнах Східної Європи

Однією із причин є некомпетентність виконавців

У 2025 році Росія помітно зменшила кількість гібридних атак та диверсій у Європі. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень, з січня по травень зафіксовано лише 11 таких інцидентів – проти понад 30 у 2024 році, передає «Главком».

За словами західних чиновників, однією з причин є повна некомпетентність виконавців. Росія дедалі частіше вербує дрібних злочинців, які не завжди виконують накази або діють самовільно, що ускладнює контроль над операціями.

Ще один фактор – страх потенційних диверсантів. Минулого року в Європі затримали чимало агентів, і ця інформація набула розголосу. Також ймовірно, що Москва призупинила атаки на Європу, аби не провокувати США на початку нового президентського терміну Дональда Трампа.

Певне зниження активності спостерігалося ще з осені 2024 року – після попереджень США щодо можливих замахів на поштові літаки. Зокрема, в липні 2024 року на терміналі DHL у Британії стався вибуховий інцидент.

Наразі Росія фокусується на операціях в Україні, а в Європі активізується переважно в країнах Східної Європи. Попри спад диверсій, кібератаки та спроби шпигунства з боку РФ залишаються регулярними.

За даними джерел, тепер російські спецслужби вимагають від диверсантів фіксувати свої дії на відео для підтвердження виконання інструкцій.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

До цього, вибухи чули у містах Ростовської області та у Липецьку, Рязані та у Воронезькій області.

Над Таганрогом і низкою населених пунктів Ростовської області пролунало щонайменше п’ять вибухів. За словами очевидців, працювала система протиповітряної оборони, яка нібито збивала безпілотники.

Схожі повідомлення надходять і з Липецька. Місцеві жителі стверджують, що над містом пролунало не менше чотирьох вибухів. За їхніми словами, перед цим вмикалась сирена повітряної тривоги, а згодом сили ППО відкрили вогонь по дронах.

Безпілотники атакували ще місто Рязань. Після вибухів почало горіти в районі НПЗ.