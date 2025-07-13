Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сотні «Шахедів» збито: Зеленський розповів про посилення російського терору

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Сотні «Шахедів» збито: Зеленський розповів про посилення російського терору
Зеленський відзначив хороші результати роботи Сил протиповітряної оборони
фото:ДСНС

Зеленський: Росія посилила терор, але українська ППО та дрони-перехоплювачі дають потужну відсіч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх семи днів Росія здійснила понад 1800 ударів дронами, використала більш ніж 1200 керованих авіабомб та 83 ракети різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Попри масштабні атаки, Зеленський відзначив хороші результати роботи Сил протиповітряної оборони. Особливо ефективними показали себе дрони-перехоплювачі, які за цей тиждень збили вже сотні російсько-іранських «Шахедів».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Президент наголосив, що кожна зустріч із партнерами цього тижня була присвячена масштабуванню технології дронів-перехоплювачів. Він подякував усім, хто готовий інвестувати у захист життя, а також українським воїнам, які «бережуть українське небо».

«Шахеди» є одним із російських способів затягувати війну, – підкреслив Зеленський. – Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія».

Україна сподівається на виконання всіх домовленостей, які посилять її захист, та розраховує на сильні рішення з боку США, Європи, «сімки» та всіх партнерів. Ці рішення є критично важливими для подальшої оборони країни та припинення агресії.

Нагадаємо, з вечора 12 липня до ранку 13 липня російські війська тероризували дронами населені пункти Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу постраждали два райони. Наслідки обстрілу повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає «Главком»

У Синельниківському районі внаслідок атаки постраждав 37-річний чоловік. Для удару по цьому району ворог використав КАБ, безпілотники та РСЗВ.

Читайте також:

Теги: росія Україна війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У росіян «вус відклеївся»
У росіян «вус відклеївся»
1 липня, 17:31
Серед основних імпортерів – Угорщина та Словаччина, які водночас ведуть послідовну антиукраїнську політику
«Дружба» годує війну. Громадськість закликає припинити транзит російської нафти через Україну
1 липня, 15:57
Охорона, держдача, кухар і покоївки – спеціальний подарунок для Віктора Ющенка зробив його попередник, втікач-президент Віктор Янукович
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави Наші гроші
1 липня, 15:15
Зустріч президентів України та США
Словами ракети не збиваються
26 червня, 07:18
24 червня – свято Івана Купала
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 червня, 00:05
Андрій Сибіга акцентував, що Україна залишається відданою миру
Росія 100 днів ігнорує мирну пропозицію США – Сибіга
19 червня, 13:12
Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру
Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру
19 червня, 08:11
Танкер ІМО 9247443 використовується Росією як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти
Екологічна загроза в Середземному морі: танкер РФ без страховки перевантажує нафту біля Греції
16 червня, 11:58
За словами ексміністра МЗС, протистояння між Ізраїлем та Іраном відволікає увагу світових лідерів
Війна на Близькому Сході. Ексміністр Клімкін підкреслив стратегічний шанс для України
16 червня, 05:36

Події в Україні

Сотні «Шахедів» збито: Зеленський розповів про посилення російського терору
Сотні «Шахедів» збито: Зеленський розповів про посилення російського терору
«Укрзалізниця» втратила колег через атаки на Донеччині
«Укрзалізниця» втратила колег через атаки на Донеччині
Помста за Воронича: СБУ ліквідувала російських кілерів
Помста за Воронича: СБУ ліквідувала російських кілерів
Агент «АТЕШ» знищив машину кадирівців у Маріуполі
Агент «АТЕШ» знищив машину кадирівців у Маріуполі
На Полтавщині в аквапарку загинула дитина
На Полтавщині в аквапарку загинула дитина
Негода на Харківщині: зросла кількість постраждалих
Негода на Харківщині: зросла кількість постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2025
34K
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
15K
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність
11K
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
5701
«Зевс виконав прохання». У Дніпрі блискавка вдарила одразу після слів оператора (відео)

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua