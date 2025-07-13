Сотні «Шахедів» збито: Зеленський розповів про посилення російського терору

Зеленський: Росія посилила терор, але українська ППО та дрони-перехоплювачі дають потужну відсіч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх семи днів Росія здійснила понад 1800 ударів дронами, використала більш ніж 1200 керованих авіабомб та 83 ракети різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Попри масштабні атаки, Зеленський відзначив хороші результати роботи Сил протиповітряної оборони. Особливо ефективними показали себе дрони-перехоплювачі, які за цей тиждень збили вже сотні російсько-іранських «Шахедів».

Президент наголосив, що кожна зустріч із партнерами цього тижня була присвячена масштабуванню технології дронів-перехоплювачів. Він подякував усім, хто готовий інвестувати у захист життя, а також українським воїнам, які «бережуть українське небо».

«Шахеди» є одним із російських способів затягувати війну, – підкреслив Зеленський. – Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія».

Україна сподівається на виконання всіх домовленостей, які посилять її захист, та розраховує на сильні рішення з боку США, Європи, «сімки» та всіх партнерів. Ці рішення є критично важливими для подальшої оборони країни та припинення агресії.

Нагадаємо, з вечора 12 липня до ранку 13 липня російські війська тероризували дронами населені пункти Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу постраждали два райони. Наслідки обстрілу повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає «Главком»

У Синельниківському районі внаслідок атаки постраждав 37-річний чоловік. Для удару по цьому району ворог використав КАБ, безпілотники та РСЗВ.