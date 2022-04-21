Що не так з позицією Олексія Навального

Російська опозиція досі не усвідомила всю глибину трагедії цієї війни

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Перед тем, как высказать свою точку зрению по такому вопросу, я должен отметить, что для меня это серьезный переход от морального табу на выражение публичного несогласия с политзаключенными, табу, которого я всегда придерживался.

Алексей Навальный, при том, что у нас с ним было очень много разных точек зрения на происходящее в России и мире, является тем не менее главным политзаключенным в России. Это человек, проявивший героизм и показавший готовность страдать за собственные убеждения.

Единственная причина, из-за которой я считаю важным этот разговор начать заключается в том, что сегодня речь идет уже о жизни и смерти. Речь идет о войне. Это позволяет существенно расширить границы разговора и нивелировать табу на спор с человеком, находящимся в лапах путинского режима.

По большому счету дело здесь даже не в Навальном. Среди нас, нормальных людей, которые выступают против путинской агрессии, есть существенные различия в понимании целей этой войны. Российские оппозиционеры видят ее по-разному. По-разному видят итоги войны и будущее России после ее окончания.

С одной стороны, идея Алексея Навального о том, что необходимо вкладывать ресурсы в антипутинскую пропаганду, концептуально правильная.

Российская пропаганда сегодня – это самое эффективное оружие Путина, которое он использует, чтобы держать в повиновении и анабиозе российский народ

Благодаря путинской пропаганде, в картине мира российского обывателя существует совершенно другая война, другая реальность, в которой российская армия героически спасает Украину от нацизма, проводит блестящие операции по предотвращению взрывов на территории Украины.

Люди видят благодарных беженцев, которых спасают российские военные от украинских бандформирований. Все перевернуто с ног на голову. И я понимаю, что когда все это льется в головы россиян каждый день, то с этим уже сложно бороться. Это целая картина мира, причем целостная картина мира, которая подается в очень профессиональном виде и хорошо запакованной.

И, конечно, вложить деньги в антипутинскую пропаганду было бы хорошо.

Но Западу это надо было делать десять лет назад

Сейчас настало совсем другое время и немного поздно пить Боржоми. Запад в свое время прекратил любое воздействие на российское общественное мнение, при этом открыв все шлюзы для российской пропаганды у себя.

Путин с ловкостью обернул западные методы против самого Запада, как один из результатов этих процессов – Франция, где 52 процента проголосовали за открытых сторонников Путина – Ле Пен, Меланшон, Земмур. Путин выиграл первый тур президентских выборов во Франции!

Все это результат того, что Запад не просто ничего не делал все эти годы – он позволял Путину воздействовать на общественное мнение у себя. В этом смысле, конечно, вкладываться в пропаганду необходимо. Но точно не стоит ставить в один ряд пропагандистское оружие с оружием реальным.

Идет война, «Джавелины» спасают жизни украинцев, уничтожая российские танки, которые в противном случае расстреляют людей или гражданские объекты.

Мне кажется, что Навальный и его команда до сих пор неправильно оценивают ситуацию

Важно понимать, что поддержка войны широко распространена и в той среде россиян, которые имеют VPN. Не только те, кто слушает программу «Время», поражены этой болезнью. Риторика этих людей заключается в том, что «война это плохо», но «у нас не было другого выхода», «Буча – это фейк».

Такую позицию можно нередко встретить среди людей обеспеченных, которые могут нажать на кнопку и получить любую информацию, какую хотят. Мы имеем дело с глубоко запущенной болезнью морали и сознания в российском обществе. И вложением энного количества миллиардов долларов она не излечится.

Здесь и кроются идеологические разногласия с позицией Алексея Навального. Да, все мы действительно считаем путинский режим врагом России. И Навальный это четко фиксирует. Но вопрос в том, как глубоко мы готовы копнуть, чтобы эта ситуация по-настоящему изменилась.

С моей точки зрения, вопрос не стоит в смене Путина, нет смысла менять плохого царя на хорошего. Вопрос не в смене его окружения или форм государственного устройства

Это вопрос стержня российского государства, он глубоко идеологический. Россия должна отказаться от имперского прошлого. Пока этого не произойдет, ничего сделать не получится. Мы уже пытались в 1991-м году.

Россия стала правопреемником СССР, что было грубейшей исторической ошибкой. И этот фундамент все определил. На фундаменте имперского советского прошлого выросло путинское мафиозное, бандитское, фашистское государство.

Сейчас надо говорить о том, что будущее России, как цивилизованного демократического государства 21 века возможно только в одном случае – в случае полного отказа от имперского прошлого.

Это вопрос переучреждения государства.

Важно зафиксировать, что наша цель, как патриотов России, в этой войне – помочь Украине одержать сокрушительную военную победу

В Украине должна быть окончательно разгромлена ордынская имперская военная машина. Это поражение должно стать той самой шоковой терапией, которая позволит сознательной части российского общества выйти из исторического ступора и понять, что Россия должна прекратить мыслить имперскими категориями.

Будущее России – это национальное государство. Национальное – в хорошем смысле слова. Это может быть союз республик, конфедерация или что-то еще. Но это должна быть новая страна. Она должна быть переучреждена, а из истории мы знаем, что такое случается только в результате глобального поражения.

Поэтому сейчас нужно говорить не о прекращении войны и мире. Эти призывы были актуальны 25 февраля, а сегодня их и близко недостаточно.

Я понимаю президента Зеленского, украинскую власть, которая пока ведет переговоры с Путным. Они думают о жизнях украинцев, цене, которую они платят за защиту всего свободного мира от путинского фашизма.

Но для русского патриота единственной целью должна являться сокрушительная военная победа Украины.

Я абсолютно убежден, что освобождение России от путинизма начнется с поднятия украинского флага в Севастополе

Совершенно очевидно, что без восстановления территориальной целостности Украины, без окончательного исторического поражения путинского режима у России нет шанса начать новую главу своей истории.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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