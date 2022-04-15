«Джавеліни» Україні? Навальний агітує Захід за антипутінську рекламу на Facebook

Російський опозиціонер Навальний вважає, що реклама у соцмережах, заборонених в Росії, є важливішою під час війни, ніж «Джавеліни» для ЗСУ

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав Захід витратити гроші не на «Джавеліни» Україні, а на пропаганду в соцмережах

Навальний, який у свій час заявляв, що Крим – це не бутерброд, аби його просто взяти і повернути Україні, фактично закликав Захід відмовитися від військової допомоги ЗСУ. Про це російський опозиціонер написав на Facebook.

Олексій Навальний поскаржився, що його організація, опозиційна до Кремля, не може нормально працювати після того, як компанії Google (всесвітньо відомий пошуковик) і Meta (соцмережі Facebook та Instagram) перестали продавати рекламу в Росії. Він заявив, нібито опозиційні сили в Росії можуть перемогти Путіна, але їм не вистачає всього-на-всього «загальнонаціональної агітаційної кампанії».

Тому Навальний закликав американських та європейських лідерів «терміново знайти рішення для того, щоб руйнувати путінську пропаганду, використовуючи рекламні можливості соцмереж», які взагалі заборонені на території РФ. При цьому російський опозиціонер вирішив розміняти російську агітацію на Україну, яка веде важку боротьбу із Росією на своїй території – закликавши замінити постачання зброї ЗСУ на рекламу в інтернеті.

«Один постріл із «Джавеліна» коштує $230 тис.» – підрахував Навальний. – «За ці ж гроші ми отримаємо 200 млн переглядів реклами різних форматів та забезпечимо не менше 300 тис. переходів за посиланнями або не менше 8 млн переглядів відео з правдою про те, що відбувається в Україні».

При цьому російський опозиціонер фактично повторив традиційну для тамтешніх пропагандистів усіх напрямків мантру про братні народи, заявивши, що ця агітаційна кампанія повинна розповісти про те, що «Україна нам не ворог».

В коментарях українці розкритикували і висміяли ідею Навального замінити у війні проти Росії «Джавеліни» на рекламу в заборонених у РФ соцмережах. «Олексію, не переживайте, відео з трупами російських солдатів збирає мільйона переглядів абсолютно без розкрутки», – відповів йому користувач Oleksiy Drone. Інший українець зазначив там же, що «Олексій не репостить їй (відеозаписи – ред.) чомусь».

Українці висміяли ідею Навального поміняти «Джавеліни» на рекламу в соцмережах

Нагадаємо, що росіяни в соцмережах поки що панікують не від антипутінської реклами, а через знищення крейсеру «Москва» українськими ракетами.