Навальний отримав строк у справі про шахрайство

Навальний отримав у Лефортівському суді Москви новий тюремний строк. Про це пише «Медуза».

Опозиційного політика засудили до дев’яти років ув’язнення у колонії суворого режиму. Крім цього, Навальний має виплатити штраф розміром 1,2 млн рублів (402 тис. грн).

Опозиціонера звинувачували у тому, що він нібито витратив 356 млн рублів, перерахованих у різні фонди, на власні потреби. Крім того, до цієї справи також був долучений епізод щодо неповаги до суду. Цей епізод з’явився у кримінальній справі політика навесні 2021 року, а підставою був епізод із суду в іншій справі – про наклеп на ветерана.

Вирок Олексію оголосили не у Москві, а на виїзному засіданні суду в колонії №2 міста Покров у ВладимирськІй області Росії, де він відбуває нинішнє покарання.

Сам Навальний стримано прокоментував у Twitter новий вирок, заявивши лише, що спеціально для цього судового засідання приготував футболку із цитатою зі свого улюбленого серіалу. Але тюремна влада, зазначив ув’язнений політик, забрала футболу, розцінивши фразу на футболці як екстремістську.

9 лет. Ну, как говорили герои моего любимого сериала “The Wire”: “You only do two days. That’s the day you go in and the day you come out”

У меня даже была футболка с этим лозунгом, но тюремные власти ее изъяли, посчитав подпись экстремистской.