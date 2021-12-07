Навальний у російській в'язниці вибрав собі нову професію

Навальний: «Значить, швачка», – сказало начальство»

Засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний вибрав у колонії професію швачки. Про це повідомляє «РІА Новини».

Агентство наводить листа засудженого, в якому він розмірковує про вибір професії. За словами Навального, він захотів бути ближчим до «людської маси». «З урахуванням звільнень вакансії були такі: днювальний, кухар, пекар, підсобний робітник, та й швейна промзона... Але все-таки вирішив я бути подалі від номенклатурних посад і записався в швейний цех. Ближче до «людської маси». «Значить, швачка», – сказало начальство. От думаю, що за люди такі? Обов'язково треба сказати «швачка» в жіночому роді, щоб зачепити. Слова «швей» начебто немає, але назва цієї професії в чоловічому роді має бути точно», – йдеться в листі.

Навальний зазначив, що раніше він посміювався над феміністками, які не хочуть бути «блогером» та «автором», а тепер життя пожартувало з нього. «Так що я і раніше був не проти фемінітивів (тобто слів на кшталт «авторка» і «редакторка»), але вважав це неважливим дурнем і хорошим приводом для тролінгу, а зараз так взагалі гаряче підтримую право кожного називатися так, як він хоче», – додав Навальний.

Раніше Навальний отримав від Європарламенту премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» – головну нагороду Євросоюзу в області прав людини.

Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

У серпні Навальний дав перше інтерв'ю з колонії.