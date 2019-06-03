Кремль відкликав з Венесуели ключових військових радників - ЗМІ
РФ ухвалила рішення про відкликання фахівців після всебічної оцінки політичної і економічної стійкості режиму Мадуро
Майже всі військові радники і фахівці з Росії, які надавали допомогу режиму президента Ніколаса Мадуро, відкликані з Венесуели.
Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела у міноборони РФ.
«Кремль ухвалив таке рішення після всебічної оцінки політичної і економічної стійкості режиму Мадуро, який перебуває під тиском з двох сторін - з боку опозиції, яку очолює Хуан Гуайдо, та з боку США та їхніх сателітів у Латинській Америці», - інформує видання.
ЗМІ зазначає, що присутність у країні згортає і одна із основних військово-збройних державних корпорацій РФ «Ростех», яка навчала і консультувала армію Венесуели, зокрема, щодо закупівель озброєння.
За інформацією The Wall Street Journal, «Ростех» скоротив штати свого представництва до кількох десятків співробітників і другорядних спеціалістів.
До слова, напередодні влада Канади ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи посольства країни у Венесуелі, а також про непродовження віз венесуельським дипломатам в Оттаві.
Раніше повідомлялося, що Адміністрація США тимчасово припинила авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.
Також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон знову закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади.