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    У світі

    Кремль відкликав з Венесуели ключових військових радників - ЗМІ

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    Венесуела - Кремль відкликав з Венесуели ключових військових радників - ЗМІ
    Венесуела

    РФ ухвалила рішення про відкликання фахівців після всебічної оцінки політичної і економічної стійкості режиму Мадуро

    Майже всі військові радники і фахівці з Росії, які надавали допомогу режиму президента Ніколаса Мадуро, відкликані з Венесуели.

    Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела у міноборони РФ.

    «Кремль ухвалив таке рішення після всебічної оцінки політичної і економічної стійкості режиму Мадуро, який перебуває під тиском з двох сторін - з боку опозиції, яку очолює Хуан Гуайдо, та з боку США та їхніх сателітів у Латинській Америці», - інформує видання.

    ЗМІ зазначає, що присутність у країні згортає і одна із основних військово-збройних державних корпорацій РФ «Ростех», яка навчала і консультувала армію Венесуели, зокрема, щодо закупівель озброєння.

    За інформацією The Wall Street Journal, «Ростех» скоротив штати свого представництва до кількох десятків співробітників і другорядних спеціалістів. 

    До слова, напередодні влада Канади ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи посольства країни у Венесуелі, а також про непродовження віз венесуельським дипломатам в Оттаві.

    Раніше повідомлялося, що Адміністрація США тимчасово припинила авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.

    Також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон знову закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади.

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