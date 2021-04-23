Лікарі Навального просять його припинити голодування

Підписи поставили п’ять лікарів, які працюють із Навальним

Лікарі російського опозиційного політика Олексія Навального повідомили, що йому провели діагностику в цивільній лікарні. Вони отримали через адвокатів медичні висновки і результати обстежень. Фахівці просять опозиціонера припинити голодування, тому що воно становить небезпеку для його здоров’я.

Звернення опублікував сайт «Медіазона», політику текст передадуть у п’ятницю.

За словами авторів звернення, Навальний був продіагностований ще 20 квітня. З опозиціонером працювали нейрохірург, головний позаштатний нефролог і головний невролог Володимирської області. Йому провели дослідження, про яке просила команда лікарів Навального.

«Наше головне завдання – зберегти нашому пацієнту життя і здоров’я», – йдеться в тексті.

«Якщо голодування далі триватиме навіть мінімальний час, на жаль, нам незабаром просто не буде кого лікувати».

Підписи поставили п’ять лікарів, які працюють із Навальним.

Політик тримає голодування з 31 березня, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Перед цим Навальний скаржився на біль у спині, оніміння ніг і недостатнє лікування. Російська пенітенціарна служба заявляла, що в’язень отримує необхідну допомогу. Йому діагностували міжхребцеві грижі.

У тексті лікарів Навального наголошується, що вони далі наполягають на очній консультації пацієнта і вважають, що їхня участь у консиліумі у Володимирі принесла б пацієнту користь. Але відзначається, що вони усвідомлюють – влада не виконає вимогу про очну зустріч.