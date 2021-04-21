Викрадення Чауса: У Молдові хочуть оглянути автомобіль посольства України

МЗСЄІ Молдови направило в Київ офіційну ноту

Влада Молдови має намір оглянути автомобіль посольства України, в якому суддю-утікача Миколу Чауса імовірно вивезли з країни. Про це заявив у інтерв'ю на каналі PRIME виконувач обов’язків прем’єр-міністра Молдови Ауреліу Чокой.

«МЗСЄІ (Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції) направило в Київ офіційну ноту з проханням дозволити оглянути транспортний засіб, на якому Чауса імовірно вивезли з території Молдови і пошукати докази, які могли б це підтвердити», – сказав Чокой.

Нагадаємо, минулого тижня дружині судді Чауса у Молдові надали державну охорону. Дружина Миколи Чауса Світлана виступила перед комісією парламенту Молдови з розслідування зникнення колишнього українського судді. Покинувши комісію, адвокат Юліан Балан заявив, що дружина Чауса і двоє дітей знаходяться в Республіці Молдова і відчувають себе в небезпеці.

3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України. Нібито за кермом знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк.

Розслідувачі RISE Moldova та «Слідство.Інфо» повідомили, що, за їхніми даними, група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками. Журналісти отримали від джерел у молдовських правоохоронних органах фото закордонних паспортів десяти українців, які фігурують у справі про викрадення.

За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Бутусов повідомив, що 9 квітня посол України в Молдові був запрошений в МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України пана Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Молдовська поліція вважає на підставі доказів, що вивезення Чауса здійснювалося на машині військового аташе України в Молдові.

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