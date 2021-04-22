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    США можуть запровадити нові санкції проти Росії

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    США можуть запровадити нові санкції проти Росії - США можуть запровадити нові санкції проти Росії
    США можуть запровадити нові санкції проти Росії
    Фото з відкритих джерел

    Російська Федерація відмовилася виконувати резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи щодо Навального

    Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції проти Російської Федерації через ситуацію з Олексієм Навальним. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

    «Ми залишаємо за собою право оголошення подальших санкцій у майбутньому. Виконавчий указ президента дає нам повноваження вводити санкції щодо осіб та окремих сфер. Але наша мета полягає в тому, щоб з Олексієм Навальним поводилися гуманно, він був у безпеці і в підсумку вийшов на свободу», – заявила вона.

    Як відомо, сьогодні, 22 квітня, ПАРЄ прийняла резолюцію щодо Навального, в якій закликали Москву негайно випустити опозиціонера на свободу. У документі згадується про отруєння політика, до якого причетна влада Росії.

    Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».

    У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

    Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.

    Лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.

    Команда російського опозиціонера запустила сайт «Свободу Навальному», на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якого включена також тимчасово окупована РФ територія Криму.

    Теги: Надія Савченко США санкції ПАРЄ політика Олексій Навальний
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