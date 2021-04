США можуть запровадити нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції проти Російської Федерації через ситуацію з Олексієм Навальним. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

«Ми залишаємо за собою право оголошення подальших санкцій у майбутньому. Виконавчий указ президента дає нам повноваження вводити санкції щодо осіб та окремих сфер. Але наша мета полягає в тому, щоб з Олексієм Навальним поводилися гуманно, він був у безпеці і в підсумку вийшов на свободу», – заявила вона.

