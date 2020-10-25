Підробили тести на Covid-19: на кордоні Буковини затримали 20 осіб



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У «Порубному» виявлено 20 осіб з підробленими тестами на Covid-19

Українці на контроль разом з паспортами пред'явили підроблені довідки результатів ПЛР-тестів

У період з 22 по 24 жовтня 20 осіб намагалися перетнути український кордон з Румунією з підробленими тестами на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

Громадяни України прибули на пропускний пункт Порубне з документами та фальшивими ПЛР-тестами.

«З 22 по 24 жовтня у пункті пропуску «Порубне» під час оформлення осіб на в'їзд в країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом з паспортами пред'явили підроблені довідки результатів ПЛР-тестів», – йдеться в повідомленні.

Співробітники Державної прикордонної служби передали їх працівникам поліції.

Відкрито кримінальну справу за ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, науковці розробили пристрій для самостійної діагностики раку.

Як повідомлялося, фахівці розповіли, як відрізнити грип від коронавірусу та не захворіти.

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