Хто отруїв Сальдо? Окупанти підозрюють кількох людей

Херсонський гауляйтер захворів після прийому їжі

Російські загарбники, які контролюють Херсон і частину Херсонської області, підозрюють у отруєнні високопоставленого колаборанта Володимира Сальдо обслуговуючий персонал. Про це з посиланням на власні джерела пише Telegram-канал Baza.

Йдеться, зокрема, про нового кухаря. Його начебто привела перед самим отруєнням покоївка.

Проблеми зі здоров’ям у рашистського гауляйтера розпочалися невдовзі після того, як він поїв страви, приготовлені новим кухарем. Через півгодини після прийому їжі у Сальдо почалося помутніння розуму, потім стали німіти пальці. Ще за кілька годин колаборант знепритомнів.

Нагадаємо, що херсонський колаборант Володимир Сальдо був терміново доправлений до російської столиці, де перебуває у токсикологічному відділенні лікарні з підозрою на отруєння.

Додамо, що у липні Сальдо намагалися підірвати.