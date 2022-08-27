Банкова повідомила, чим має закінчитися війна

Подоляк: «Всі «компроміси» матимуть катастрофічні наслідки для людства»

Війна рашистів проти України має завершитися поверненням усіх захоплених територій нашої країни і трибуналом над воєнними злочинцями. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

«Ця війна має закінчитися одним шляхом: військовою поразкою, поверненням територій, трибуналом над злочинцями та початком трансформації Росії», – написав Подоляк.

Він підкреслив, для цього Україні не менше за зброю потрібна воля до перемоги. «Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі «компроміси» матимуть катастрофічні наслідки для людства», – написав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, триває 185-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися просунутися на Херсонщині та Донеччині, обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури. Україна могла би відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого до кінця цього року за умови, що Захід постачатиме зброю в достатніх об’ємах. Про це сказав генерал армії США Бен Ходжес.