Борислав Береза: Регіонал-втікач Журавко досі впливає на Херсонську область

Народний депутат Борислав Береза Фото: Олег Федонюк, Facebook

Про стан справ на Херсонщині та розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк

Пройшло чотири місяці з моменту нападу на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк, але досі не встановлено, хто ж був замовником цього вбивства. Поїздка парламентської тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Гандзюк на її Батьківщину – Херсонську область – спричинила справжній шок для голови комісії народного депутата Борислава Берези.

Після доби, проведеної в Херсоні, і розмов з місцевими він опублікував емоційний пост у Facebook, де назвав ситуацію в області «пеклом»: «Інформація, отримана нашою ТСК, жахає. Від контрабанди до сепарів, від наркотрафіку до глобальної корупції, від спайки влади з криміналом до вирубки лісу, від співпраці з окупаційною владою Криму до впливу регіоналів, що втекли, на регіон. Те, що тут відбувається – це не дно. Це гірше. Тут треба вводити надзвичайний стан, тому що воєнний стан поліпшень не дав».

Береза робить висновок, що Херсонська область скочується у феодалізм. Аналогічне порівняння зробив інший член слідчої комісії Мустафа Найєм.

У розмові з «Главкомом» Береза підсумував перебування ТСК у Херсоні та розповів, чим він був так вражений в області, яка межує з окупованим Кримом.

Чи слідство просунулось у встановленні замовника нападу на Гандзюк? І які результати роботи вашої комісії?

Комісія просто збирає інформацію, вона не має шукати замовника. Ми оцінюємо повноту всіх слідчих завдань, які були поставлені перед правоохоронними органами, оцінюємо їхню кваліфікацію, оцінюємо, чи всі процесуальні дії були проведені, а також оцінюємо причини нападів на активістів по всій країні. Крім того, інформація, яка попутно до нас потрапляє, і питання, які стають нам відомі, будуть передані до правоохоронних органів.

Генпрокурор Юрій Луценко був проти створення цієї комісії і заявляв, що ніякою інформацією з вами ділитись не буде. Якими фактами ви оперуєте?

На цей момент нам надають інформацію правоохоронні органи місцевої прокуратури, Служба безпеки, Нацполіція. І я не можу її розголошувати, тому що ми дали підписку про нерозголошення таємниці слідства. Мабуть, Луценко мав на увазі, що не буде надавати інформацію, доки ми не дамо підписку. Поки ми отримуємо все, що можемо.

Ви написали емоційний пост про жахливу ситуацію у Херсонській області, яка прямо не стосується предмету розгляду комісії. Хто вам надав інформацію, яку ви отримали, як ви кажете, копнувши глибше?

Це інформація з різних джерел – офіційних і неофіційних, від громадських активістів і людей, що займають державні пости. Її виявилось настільки багато, що я не міг втриматись і відреагував. Пізніше це все з’явиться у звіті комісії.

Колишні регіонали, які, за вашим твердженням, досі впливають на ситуацію в регіоні, це хто? Сальдо, Журавко?

Журавко (Олексій Журавко – колишній депутат Партії регіонів двох скликань, після подій 2014-го втік до Росії – «Главком») досі безпосередньо впливає через своїх колишніх помічників та афільованих з ним людей. Крім того, є люди, які зараз у Криму і навіть звідти їм вдається впливати на процеси, що відбуваються у нас. Це не те що приховані загрози, це фактично консерви, які під нас підкладають і які рано чи пізно вибухнуть.

Олексій Журавко (посередині) разом з іншим втікачем до Росії Миколою Азаровим (ліворуч)

На які саме процеси впливають ці люди?

Не можу озвучувати. Але очевидно, що є процеси, які загрожують нацбезпеці. Це означає, що на Херсонщині можуть бути ефективними спецслужби Російської Федерації і є загрози українській державності.

Вам не здається, що ваше здивування від того, що там відбувається, – це результат відірваності депутатів та центральної влади від того, що відбувається на місцях? У тій же Закарпатській області ситуація навряд чи є кращою.

Я був у Закарпатській, Одеській, Миколаївській областях і знаю, де які проблеми. Так от, Херсонська область сильно виділяється навіть на фоні цих проблемних регіонів. Одна справа – прочитати про це в газетах, а інша – побачити все тут і отримати пряму інформацію від свідків та учасників подій з відповідною доказовою базою. Тому, вважаю, те, що відбувається у Херсоні, – це турбота і правоохоронних органів, і президента, аби відновити тут повноцінну українську владу.

Мер Херсона Володимир Миколаєнко заявив на засіданні комісії, що побоюється за своє життя. Він уточнював, від кого саме йде загроза?

Це пов’язано з його відстороненням від посади. Навколо нього йдуть ігри, яких він побоюється, але про це вам краще запитати у нього безпосередньо.

Голова МВС Арсен Аваков заявив сьогодні на нараді з президентом, що найпроблемнішою областю зараз є Одеська, де на днях був інцидент з нападом на команду Анатолія Гриценка.

В Одесі теж проблеми є. Серед всіх проблемних областей Херсонська та Одеська потребують максимальної уваги.

Чи це не є побічним ефектом децентралізації?

Просто місцеві царьки ведуть області до феодалізму.

У Херсон ще плануєте виїжджати?

За обставинами. У вівторок в нас буде чергове засідання комісії на комітеті з протидії корупції. За цей час ми вже отримаємо відповіді на багато запитань.

Павло Вуєць, «Главком»