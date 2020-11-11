  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Литва вводить штрафи за куріння на балконах багатоповерхівок

    • Розсилка
    Закон почне діяти з 2021 року - Литва вводить штрафи за куріння на балконах багатоповерхівок
    Закон почне діяти з 2021 року

    Парламент Литви встановив відповідні штрафи

    У Литві тепер будуть штрафувати за куріння на балконах в багатоквартирних будинків. Про це повідомляє Delfi.

    За куріння на балконі буде штраф від 30 до 60 євро. За повторне порушення штраф збільшується удвічі.

    Опоненти закону вважають, що це черговий спосіб зібрати гроші і жалкують, що ця заборона не поширюється на готелі.

    Авторів ініціативи Томас Томілінас вважає, що штрафи необхідні для дотримання правил.

    Закон почне діяти з 2021 року, на балконі не можна курити, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець.

    Якщо сусіди не будуть проти, курці все одно повинні подбати про те, щоб дим не потрапляв у приміщення до сусідів.

    Нагадаємо, що Єврокомісія вкотре закликала європейців кинути палити.

    До слова, Єврокомісія радить країнам ЄС збільшити ціни на сигарети.

    гроші закон штраф Литва парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies