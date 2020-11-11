Литва вводить штрафи за куріння на балконах багатоповерхівок

Парламент Литви встановив відповідні штрафи

У Литві тепер будуть штрафувати за куріння на балконах в багатоквартирних будинків. Про це повідомляє Delfi.

За куріння на балконі буде штраф від 30 до 60 євро. За повторне порушення штраф збільшується удвічі.

Опоненти закону вважають, що це черговий спосіб зібрати гроші і жалкують, що ця заборона не поширюється на готелі.

Авторів ініціативи Томас Томілінас вважає, що штрафи необхідні для дотримання правил.

Закон почне діяти з 2021 року, на балконі не можна курити, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець.

Якщо сусіди не будуть проти, курці все одно повинні подбати про те, щоб дим не потрапляв у приміщення до сусідів.

Нагадаємо, що Єврокомісія вкотре закликала європейців кинути палити.

До слова, Єврокомісія радить країнам ЄС збільшити ціни на сигарети.