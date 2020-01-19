Радник Трампа з питань Росії відсторонений від посади



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Ендрю Пік

Піка відсторонили від посади через розпочате проти нього розслідування.

Радник президента США Дональда Трампа з питань Росії Ендрю Пік покинув свій пост через три місяці після того, як почав свою роботу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства розповіли, що Піка відсторонили від посади в п’ятницю, 17 січня, через розпочате проти нього розслідування.

«Радника Трампа супроводили з Білого дому», — сказав один із джерел.

Згідно з повідомленнями, Пік повинен був супроводжувати президента Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в Швейцарії на наступному тижні.

Коментувати ситуацію офіційно і Білий дім і сам Пік відмовилися.

Ендрю Пік очолив підрозділ по відносинам з Європою і Росією СНБ США в листопаді минулого року. До цього він обіймав посаду заступника помічника держсекретаря по Іраку і Ірану.