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    Радник Трампа з питань Росії відсторонений від посади

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    Ендрю Пік - Радник Трампа з питань Росії відсторонений від посади
    Ендрю Пік

    Піка відсторонили від посади через розпочате проти нього розслідування.

    Радник президента США Дональда Трампа з питань Росії Ендрю Пік покинув свій пост через три місяці після того, як почав свою роботу.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Джерела агентства розповіли, що Піка відсторонили від посади в п’ятницю, 17 січня, через розпочате проти нього розслідування.

    «Радника Трампа супроводили з Білого дому», — сказав один із джерел.

    Згідно з повідомленнями, Пік повинен був супроводжувати президента Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в Швейцарії на наступному тижні.

    Коментувати ситуацію офіційно і Білий дім і сам Пік відмовилися.

    Ендрю Пік очолив підрозділ по відносинам з Європою і Росією СНБ США в листопаді минулого року. До цього він обіймав посаду заступника помічника держсекретаря по Іраку і Ірану.

    Росія США Дональд Трамп розслідування радник
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