Лукашенко озброїть рятувальників

«Я хилю до того, що всі співробітники МНС, особливо за нинішнього міністра, хочуть бути силовим блоком. Силовики. Ми так їх і розглядаємо. Але для того, щоб бути силовиком, треба чудово володіти зброєю», – каже Лукашенко.

Він розповів, що дав розпорядження визначити, яким саме рятувальникам видадуть вогнепальну зброю, щоб «МНС стало силовим блоком по-справжньому».

За словами Лукашенка, озброєння рятувальникам необхідне, бо «для невеликої Білорусі недозволенно мати 200- чи 300-тисячну армію».

«Ми домовилися, що чисельність наших збройних сил, армії нашої – 65 тисяч. На цьому зупинилися. Але якщо станеться якийсь конфлікт, не дай боже, війна, у нас що, в МНС міцні надійні співробітники будуть осторонь? Ні. Вони не лише пожежу гаситимуть», – сказав самопроголошений президент.

І припустив, що окрім пістолетів, автоматів, кулеметів та гранатометів рятувальникам також нададуть військову техніку: «І цей актив буде, серйозний актив, і підмога для нашої армії на випадок, якщо раптом».

Напередодні Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива.

Також самопроголошений Лукашенко обізвав президента України.

Як відомо вже, Лукашенко пригрозив спільно з Росією воювати проти України.

Крім того, Лукашенко спрогнозував, скільки триватиме війна з Україною.