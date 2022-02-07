  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Лукашенко озброїть рятувальників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Лукашенко вирішив перетворити рятувальників на збройні сили&nbsp; - Лукашенко озброїть рятувальників
    Олександр Лукашенко вирішив перетворити рятувальників на збройні сили 
    фото: БелТа

    За словами Лукашенка, озброєння рятувальникам необхідне, бо «для невеликої Білорусі недозволенно мати 300-тисячну армію»

    Частину співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій Білорусі хочуть озброїти «на випадок військових дій». Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді 7 лютого.

    «Я хилю до того, що всі співробітники МНС, особливо за нинішнього міністра, хочуть бути силовим блоком. Силовики. Ми так їх і розглядаємо. Але для того, щоб бути силовиком, треба чудово володіти зброєю», – каже Лукашенко.

    Він розповів, що дав розпорядження визначити, яким саме рятувальникам видадуть вогнепальну зброю, щоб «МНС стало силовим блоком по-справжньому».

    За словами Лукашенка, озброєння рятувальникам необхідне, бо «для невеликої Білорусі недозволенно мати 200- чи 300-тисячну армію».

    «Ми домовилися, що чисельність наших збройних сил, армії нашої – 65 тисяч. На цьому зупинилися. Але якщо станеться якийсь конфлікт, не дай боже, війна, у нас що, в МНС міцні надійні співробітники будуть осторонь? Ні. Вони не лише пожежу гаситимуть», – сказав самопроголошений президент.

    І припустив, що окрім пістолетів, автоматів, кулеметів та гранатометів рятувальникам також нададуть військову техніку: «І цей актив буде, серйозний актив, і підмога для нашої армії на випадок, якщо раптом».

    Напередодні Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива.

    Також самопроголошений Лукашенко обізвав президента України.

    Як відомо вже, Лукашенко пригрозив спільно з Росією воювати проти України.

    Крім того, Лукашенко спрогнозував, скільки триватиме війна з Україною.

    Теги: Білорусь зброя Олександр Лукашенко війна рятувальники президент озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко озброїть рятувальників