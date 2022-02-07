У Мінську поліція затримала фотографа, який знімав протести

Фотограф Влад Гридзін після затримання у вересні 2020 року

Фотограф Влад Гридзін після затримання у вересні 2020 року

Адвокат Гридзіна досі не може зустрітися зі своїм клієнтом

Фотограф Влад Гридзін, який раніше працював у білоруській службі «Радіо Свобода», був заарештований і доставлений у СІЗО в Мінську. Родичі фотографа повідомили, що судове засідання в цій справі відбудеться 7 лютого.

Білоруська асоціація журналістів також повідомила, що поліція заарештувала Гридзіна. Фотограф перестав виходити на звʼязок 4 лютого, за словами його родичів, які 6 лютого прийшли до нього додому і побачили ознаки обшуку. Вони сказали, що речі були розкидані на підлозі, а ноутбук і камера зникли.

Гридзін працював фотокореспондентом білоруської служби «Радіо Свобода» до 29 серпня 2020 року, коли влада скасувала його акредитацію. Відтоді він працював фрілансером. У Білоруській асоціації журналістів повідомили, що адвокат Гридзіна не зміг зустрітися зі своїм клієнтом.

Гридзін влітку 2020 року робив фоторепортажі заворушень у Мінську після скандальних виборів Лукашенка.

Минулого тижня Протасевич, через якого Лукашенко посадив літак Ryanair, зробив шокуючу заяву.

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали 23 травня 2021 року. Він був пасажиром літака рейсу Афіни – Вільнюс, який сів у Мінську через повідомлення про бомбу на борту. Після огляду білоруські поліцейські заарештували Протасевича. Ryanair отримав вказівки від білоруських авіадиспетчерів посадити літак у Мінську. За дорученням Лукашенка для ескорту літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Разом із Протасевичем силовики затримали його дівчину Софію Сапегу.

Низка білоруських правозахисних організацій визнала Протасевича та Сапегу політв’язнями. ЄС та США засудили затримання Романа Протасевича.

25 червня стало відомо, що Протасевича та Сапегу перевели під домашній арешт. Слідчий комітет Білорусі заявив, що вони уклали угоду зі слідством.

17 січня 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повідомила про завершення підготовки звіту про примусову посадку літака Ryanair у Мінську. У доповіді ICAO йдеться, що загроза вибуху, яку білоруська влада використала для виправдання посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську, була «свідомо неправдивою».

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