Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива

Лукашенко заявив, що відключить Україні постачання електрики та палива у разі загострення на Донбасі

Білоруський диктатор також погрожує воювати разом із Росією

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не постачатиме Україні паливно-мастильні матеріали та електрику у разі загострення на Донбасі. Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, повідомляє БЕЛТА.

За словами Лукашенка, є небезпека, що Україна здійснить «дуже серйозні акції» у напрямку окупованих Росією Донецька та Луганська.

«Хлопці, ви будете божевільними, якщо ви зіткнетеся з Росією і ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ разом з Росією. І електрику», – зазначив він.

Білоруський диктатор також пригрозив воювати разом із Росією.

Нагадаємо, Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що в разі війни українська армія буде розгромлена через 3-4 дні, оскільки не отримає ніякої підтримки від Заходу.

Також Лукашенко заявив, що Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

Раніше стало відомо, що білоруси подали проти Лукашенка позов до суду в Гаазі.

До слова, Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію (відео).

Також США пригрозили Білорусі через Україну.

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