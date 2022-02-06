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    Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива

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    Лукашенко заявив, що відключить Україні постачання електрики та палива у разі загострення на Донбасі - Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива
    Лукашенко заявив, що відключить Україні постачання електрики та палива у разі загострення на Донбасі
    фото: Reuters

    Білоруський диктатор також погрожує воювати разом із Росією

    Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не постачатиме Україні паливно-мастильні матеріали та електрику у разі загострення на Донбасі. Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, повідомляє БЕЛТА.

    За словами Лукашенка, є небезпека, що Україна здійснить «дуже серйозні акції» у напрямку окупованих Росією Донецька та Луганська.

    «Хлопці, ви будете божевільними, якщо ви зіткнетеся з Росією і ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ разом з Росією. І електрику», – зазначив він.

    Білоруський диктатор також пригрозив воювати разом із Росією.

    Нагадаємо, Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що в разі війни українська армія буде розгромлена через 3-4 дні, оскільки не отримає ніякої підтримки від Заходу.

    Також Лукашенко заявив, що Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

    Раніше стало відомо, що білоруси подали проти Лукашенка позов до суду в Гаазі.

    До слова, Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію (відео).

    Також США пригрозили Білорусі через Україну.

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    Теги: США Путін президент
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    Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива