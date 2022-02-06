Лукашенко розказав, яку обіцянку не виконав Путін

Білоруський диктатор випрошує звання полковника російської армії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову розповів про одну з обіцянок Володимира Путіна. Очільник Кремля пообіцяв йому звання полковника, однак і досі його не присвоїв. Про це пише Belta.

Лукашенко просить у Путіна звання полковника російської армії. Такі слова самопроголошеного білоруського президента викликали сміх навіть у пропагандиста Соловйова.

Лукашенко побідкався, що Путін ніяк не виконає свою обіцянку і досі не присвоїв йому звання полковника. Зараз самопроголошений президент має звання підполковника. Однак згідно з законом, військові звання присвоює лише президент, тобто Лукашенко має сам себе підвищити.

Однак самопроголошений президент заявив, що не хоче цього робити, тому чекає на нове звання від Путіна.

«Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника присвоїти – досі не присвоїв», – побідкався Лукашенко.

Пропагандиста Соловйова здивувало те, що самопроголошений президент Білорусі хоче стати полковником російської армії, на що той відповів: «Це ж моя проблема, а не ваша. Пообіцяв – зроби».

Також пропагандист спитав у Лукашенка про те, що робити з тим, що у такому випадку і він і Путін будуть полковниками. На це Лукашенко заявив, що присвоїть Путіну звання генерала.

«Ми його генералом зробимо», – додав Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений Лукашенко обізвав президента України. Також Лукашенко пригрозив спільно з Росією воювати проти України.

Як відомо, Лукашенко спрогнозував, скільки триватиме війна з Україною .

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