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    Білоруські військові стріляли на кордоні з Польщею

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    Білоруси провокують польських прикордонників - Білоруські військові стріляли на кордоні з Польщею
    Білоруси провокують польських прикордонників
    фото: Straż Graniczna/Twitter

    Від початку року вже зафіксовано 1,1 тис. спроб нелегального перетину кордону Польщі з Білоруссю

    Білоруські військові вчинили постріли із сигнальної зброї на кордоні з Польщею. Такі провокації з білоруської сторони, за словами поляків, відбуваються постійно. Про це повідомляє PAP.

    «У Кринках (Підляське воєводство) було чути і видно постріли із сигнального пістолета. Такого типу провокації відбуваються постійно», – заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

    Наприклад, 1 лютого білоруські солдати вели вогонь із сигнальної зброї. Сигнальні ракети впали на польську територію біля станції технічного обслуговування.

    За її словами, у ніч на неділю на кордоні затримали п’ятьох громадян Ємену, які намагалися нелегально пробратися до Польщі. До Білорусі мігранти прилетіли з Росії.

    Міхальська додала, що від початку року вже зафіксовано 1,1 тис. спроб нелегального перетину кордону Польщі з Білоруссю.

    Нагадаємо, Білорусь дозволила прикордонникам стріляти у польських військових без попередження.

    Нещодавно мігранти з петардами знову штурмували польсько-білоруський кордон.

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    Теги: Білорусь Польща мігранти військові
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    Білоруські військові стріляли на кордоні з Польщею