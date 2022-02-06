Білоруські військові стріляли на кордоні з Польщею
Від початку року вже зафіксовано 1,1 тис. спроб нелегального перетину кордону Польщі з Білоруссю
Білоруські військові вчинили постріли із сигнальної зброї на кордоні з Польщею. Такі провокації з білоруської сторони, за словами поляків, відбуваються постійно. Про це повідомляє PAP.
«У Кринках (Підляське воєводство) було чути і видно постріли із сигнального пістолета. Такого типу провокації відбуваються постійно», – заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.
Наприклад, 1 лютого білоруські солдати вели вогонь із сигнальної зброї. Сигнальні ракети впали на польську територію біля станції технічного обслуговування.
За її словами, у ніч на неділю на кордоні затримали п’ятьох громадян Ємену, які намагалися нелегально пробратися до Польщі. До Білорусі мігранти прилетіли з Росії.
Міхальська додала, що від початку року вже зафіксовано 1,1 тис. спроб нелегального перетину кордону Польщі з Білоруссю.
Нагадаємо, Білорусь дозволила прикордонникам стріляти у польських військових без попередження.
Нещодавно мігранти з петардами знову штурмували польсько-білоруський кордон.