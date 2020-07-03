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    У світі

    Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам

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    Кращі роки свого життя, як і багато хто з вас, віддав будівництву цієї країни, як міг, так і будував, - Олександр Лукашенко - Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам
    Кращі роки свого життя, як і багато хто з вас, віддав будівництву цієї країни, як міг, так і будував, - Олександр Лукашенко

    Голова держави вважає, що сусіди заздрять їм, бо білоруси живуть в «безпечній, спокійній країні»

    Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні». Про це білоруський лідер розповів на урочистому зібранні, присвяченому Дню незалежності, який щорічно відзначається в країні 3 липня, пишуть росЗМІ.

    «Я кращі роки свого життя, як і багато хто з вас, віддав будівництву цієї країни, як міг, так і будував. Як виявилося, не гірше за інших. Головне, ми уникли воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має малюка, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним», - підкреслив глава держави.

    Білоруський лідер додав, що бере участь у президентській кампанії не тому, що, «вчепившись, тримається за це крісло посинілими пальцями». «Я вже напрацювався, я вже наївся цієї президентської долі», - зазначив він.

    Раніше Лукашенко говорив, що навколо є багато людей, які хочуть «влізти» в справи Білорусі через заздрощі або тому що їм не подобається білоруський народ, який проводить «незалежний курс». «Ми нікому не повинні дозволити в черговий раз повернути нас під батіг і одягнути в постоли», - сказав політик і закликав громадян не розслаблятися.

    До відома, у Білорусії 9 серпня відбудуться президентські вибори. Лукашенко, який має намір балотуватися на шостий термін, заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. Він скаржився на іноземне втручання в передвиборчу кампанію з боку іноземних «ляльководів».

    Як повідомлялося, Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.

    Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

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