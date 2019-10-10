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    Екс-футболіст «Шахтаря» бажає Україні такого президента як Лукашенко

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    Олександр Нойок став вірним прихильником свого тезки Лукашенка - Екс-футболіст «Шахтаря» бажає Україні такого президента як Лукашенко
    Олександр Нойок став вірним прихильником свого тезки Лукашенка
    ФК «Динамо» (Мінськ)

    Черговий спортсмен вразив глибиною розуміння політичної ситуації

    Екс-футболіст молодіжної збірної України, а нині основний півоборонець брестського «Динамо» Олександр Нойок поділився своєю точкою зору стосовно політики в Україні.

    «У нашого народу такий менталітет, що треба країну в твердих руках тримати. Я вважаю, що Україні потрібен такий президент, як у Білорусі. Тут порядок, люди спокійно по вулицях ходять, безпечно, бо дітей не крадуть на вулицях. Тут немає зброї...», - сказав футболіст Нойок.

    У складі білоруського клубу виступають ще два українці – Артем Мілевський і Олексій Хобленко.

    В Україні вихованець херсонського футболу Нойок виступав за «Шахтар», «Металіст» і донецький «Металург». Після того, як наш футбол з початком російсько-української війни спіткала глибока криза, Олександр вирішив переїхати у Білорусь. У 2016-2018 роках виступав за мінське «Динамо», а з літа минулого року представляє «Динамо» з Бреста. Білорусь Нойок полюбив так сильно, що вже навіть співає гімн країни.

    Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Лукашенко ФК «Шахтар» Олександр Нойок ФК «Динамо» (Брест)
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