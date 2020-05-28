  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Євросоюз спростив отримання віз для білорусів

    • Розсилка
    Білорусь входить до першої десятки країн за кількістю виданих шенгенських віз - Євросоюз спростив отримання віз для білорусів
    Білорусь входить до першої десятки країн за кількістю виданих шенгенських віз

    Мінськ і Брюссель працювали над підготовкою угод про спрощення видачі віз та реадмісії з 2014 року

    Рада Євросоюзу затвердила угоди з Білоруссю про спрощення видачі віз та реадмісії.

    Про це повідомляється на сайті ради.

    Рада Євросоюзу найближчим часом повідомить владі Білорусі про укладення угод. Вони наберуть чинності в перший день другого місяця після повідомлення. Очікується, що це відбудеться 1 липня.

    У межах угод вартість короткострокової шенгенської візи для білорусів знизиться з нинішніх 80 євро до 35 євро, зменшиться список документів на подання візи, а термін ухвалення рішення про її видачу скоротиться до 10 днів.

    Мінськ і Брюссель працювали над підготовкою угод про спрощення видачі віз та реадмісії з 2014 року. Сторони підписали документи в січні 2020 року. Білоруський парламент ратифікував угоди в квітні, Європарламент – у травні.

    Білорусь входить до першої десятки країн за кількістю виданих шенгенських віз. У 2019 громадяни країни отримали 643 тисячі таких віз.

    Білорусь ЄС Європарламент візи документи Брюссель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ