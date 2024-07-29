Мадуро виграв вибори у Венесуелі: які країни виступили проти

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів

Мадуро отримав 51,20% голосів виборців

Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнають його перемоги. Про це повідомляє BBC.

За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Глава МЗС Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа назвав голосування у Венесуелі «зазіханням на народну волю». Міністр закордонних справ Чилі Альберт Лео ван Клаверен заявив, що чилійський уряд не визнає перемоги Ніколаса Мадуро, доки свої висновки не озвучать міжнародні спостерігачі. Президент Чилі Габріель Боріч також закликав забезпечити «повну прозорість перевірки протоколів».