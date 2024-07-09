Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч

У Росії вночі працювали сили протиповітряної оборони

У ніч на 9 липня у Ростовській області Росії та в Білгороді пролунали вибухи. Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України. Орбан написав листа лідерам ЄС після своїх візитів до Києва та Москви. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 липня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Білгород

У російському Білгороді пізно ввечері 8 липня пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Російський чиновник заявив, що над Білгородом та районом спрацювала система ППО, і нібито було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Унаслідок, за словами Гладкова, загинула одна людина, а також постраждали двоє жителів.

Губернатор Білгородщини заявив, що попередньо відомо про те, що у місті вибиті вікна у трьох приватних будинках та у 12 квартирах восьми багатоквартирних будинків. Уламками посічено дві автівки, а також пошкоджено три суб'єкти господарювання та два соціальні об'єкти.

«У Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки у селищі Майський пробито покрівлю в одному приватному будинку та уламками пошкоджено легковий автомобіль», – додав Гладков.

У Ростовській області після вибухів загорілася електропідстанція

У ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції. Про це повідомляють губернатор Ростовської області Василь Голубєв та місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомили про пожежу у районі електропідстанції у селі Генеральське Родіоново-Несвітайського району. Як розповіли очевидці, перед початком пожежі було чутно характерні звуки прольоту БпЛА, а потім пролунав гучний вибух. Також кілька вибухів було чутно біля Ростова та в районі Морозовська.

За словами очільника області Голубєва, близько 2 години ночі в Ростовській області почалася масована атака БпЛА. Сили ППО нібито знищили кілька десятків цілей у різних районах регіону.

У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків безпілотників сталося загоряння сухої рослинності, пожежа оперативно ліквідована.

Байден відреагував на масований ракетний удар по Україні

Президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня. Про це йдеться у заяві Білого дому.

За його словами, російські ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Лідер США наголосив на важливості допомоги Україні з боку країн-партнерів та союзників. А також зауважив, що світ не має заплющувати очі на агресію Москви.

«Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України», – розповів Байден.

Він заявив, що Штати із союзниками оголосять «про нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України», щоб допомогти захистити українські міста та громадянське населення від російських ударів.

Білий дім назвав знищені цілі в Криму ракетами Atacms

Українські військові використовували далекобійні ракети Atacms для ударів по тимчасово окупованому Криму. Про це на брифінгу розповів координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За його словами, українські воїни вкотре показали, що можуть за допомогою підтримки країн Заходу стримувати найбільшу армію у Європі.

«Їхній успіх не обмежується лише фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності Atacms у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти та аеродроми», – розповів Кірбі.

Орбан написав листа лідерам ЄС і розповів про впевненість Путіна у поразці України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправив лист голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС після своїх візитів до Києва та Москви у липні 2024 року. Орбан пише, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього ЄС, а лише хотів дізнатися про позиції сторін. Він коротко згадує позицію Зеленського, але докладно переказує погляди Путіна.

За словами Орбана, російська влада впевнена, що «час не на боці України, а на боці російських сил». Угорський прем'єр також вказує, що президент Росії був вражений тим, що президент України відкинув тимчасове припинення вогню.

«За словами президента Росії, вони готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не послужить прихованою передислокацією та перегрупуванням українських сил», – повідомляє Орбан.