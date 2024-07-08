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Вибори у Франції: Макрон просить прем'єр-міністра не йти у відставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вибори у Франції: Макрон просить прем'єр-міністра не йти у відставку
Атталь заявляв, що збирається подати у відставку, Макрон попросив його не робити цього
колаж: glavcom.ua

Макрон подякував прем’єру за європейську та законодавчу виборчу кампанію, яку той очолив

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився прийняти заяву про відставку прем'єр-міністра Габріеля Атталя після результатів парламентських виборів. Про це повідомляє Le Monde.

Габріель Атталь заявив, що 8 липня передасть Еммануелю Макрону заяву про свою відставку, але президент попросив його залишитися на своїй посаді «поки що», щоб «забезпечити стабільність країни».

Макрон також подякував прем’єру за європейську та законодавчу виборчу кампанію, яку той очолив.

Нагадаємо, що згідно з останніми даними МВС Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

Ці результати є досить сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що «Національне об'єднання» якщо й не отримає абсолютної більшості, то все ж таки стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

До слова, лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що не розчарована результатами парламентських виборів у Франції, на яких її політична сила посідає лише третє місце, хоча їй прогнозували перемогу. Вона пояснила свою поразку «неприродним альянсом між Макроном і ультралівими», які об’єднали зусилля, щоб виставити на виборчих округах обумовлених кандидатів, які мали найбільші шанси на перемогу над представниками від «Національного об’єднання».

Читайте також: Ультраправі на чолі з Ле Пен зазнають поразки на виборах у Франції: дані екзит-полів
Теги: Франція Еммануель Макрон вибори

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