Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Помер ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Помер ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України
Євгеній Імас був професором, доктором економічних наук
фото з відкритих джерел

Імас був головою Комісії НОК України «Сталий розвиток та спадщина у спорті»

У віці 62 років пішов із життя ректор та президент Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас. Про це повідомили у виші.

«Сьогодні, на 63-му році, раптово пішов із життя професор, доктор економічних наук, ректор та президент Національного університету фізичного виховання і спорту України, президент Спортивної студентської спілки України, голова Комісії НОК України «Сталий розвиток та спадщина у спорті», Заслужений економіст України, Євгеній Імас.

«Це непоправна втрата і біль для усього нашого колективу! Своїм прикладом Євгеній Вікторович вів за собою інших, був гідним прикладом для молодого покоління, запалював серця», – ідеться у повідомленні.

«Внесок Євгенія Вікторовича у розвиток українського спорту був неоціненним. Це невимовна втрата для усієї олімпійської родини», – додають у Національному олімпійському комітеті України.

Раніше на 68-му році життя у Варшаві помер український громадський і політичний діяч Стефан Романів.

До слова, у київському готелі Hilton було знайдено тіло померлого аташе посольства Сполучених Штатів.

Теги: спадщина президент спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками
Україна й Ісландія уклали безпекову угоду
31 травня, 14:20
Розміщення ППО, боротьба з «орланами» та проблеми зі світлом: Зеленський провів Ставку
Розміщення ППО, боротьба з «орланами» та проблеми зі світлом: Зеленський провів Ставку
4 червня, 19:31
Президент Філіппін припустив, що протистояння його країни з Китаєм може перерости у війну
Війна з Китаєм: президент Філіппін попередив про загрозу і назвав причину
1 червня, 18:34
Зеленський тепло обіймався з Джорджею Мелоні
Мелоні обіймала, а Байден привітав цікавим жестом: як лідери G7 зустрічали Зеленського
14 червня, 17:38
Кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції
Держави-члени ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови
14 червня, 23:38
Президент України підкреслив, що на Путіна в майбутньому чекає ізоляція
Путін планує вторгнення у країни НАТО – Зеленський
16 червня, 17:47
За словами Зеленського, чим більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – тим більша сила тиску на Росію для припинення її агресії
Ще одна країна приєдналися до комюніке Саміту миру
24 червня, 20:19
Двоє громадян Казахстану спланували вбивство журналіста
Україна проситиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера у Києві
25 червня, 16:17
Дебати, які програла Америка
Дебати, які програла Америка Геополітика
28 червня, 23:30

Події в Україні

Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів
Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів
Росіянам потрібен прорив: Зеленський зробив важливу заяву
Росіянам потрібен прорив: Зеленський зробив важливу заяву
Помер ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України
Помер ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України
Росія має успіх на Покровському напрямку – DeepState (мапа)
Росія має успіх на Покровському напрямку – DeepState (мапа)
Ексгенсек НАТО відповів, коли закінчиться війна в Україні
Ексгенсек НАТО відповів, коли закінчиться війна в Україні
Військовий розповів, як ворог вів «м’ясні» штурми під Авдіївкою
Військовий розповів, як ворог вів «м’ясні» штурми під Авдіївкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7594
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
6955
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4209
Онлайн карта бойових дій в Україні на 30.06.2024: ситуація на фронті
4155
Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою

Новини

Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Сьогодні, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
28 червня, 13:09

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua