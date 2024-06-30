Помер ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України

Імас був головою Комісії НОК України «Сталий розвиток та спадщина у спорті»

У віці 62 років пішов із життя ректор та президент Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас. Про це повідомили у виші.

«Сьогодні, на 63-му році, раптово пішов із життя професор, доктор економічних наук, ректор та президент Національного університету фізичного виховання і спорту України, президент Спортивної студентської спілки України, голова Комісії НОК України «Сталий розвиток та спадщина у спорті», Заслужений економіст України, Євгеній Імас.

«Це непоправна втрата і біль для усього нашого колективу! Своїм прикладом Євгеній Вікторович вів за собою інших, був гідним прикладом для молодого покоління, запалював серця», – ідеться у повідомленні.

«Внесок Євгенія Вікторовича у розвиток українського спорту був неоціненним. Це невимовна втрата для усієї олімпійської родини», – додають у Національному олімпійському комітеті України.

Раніше на 68-му році життя у Варшаві помер український громадський і політичний діяч Стефан Романів.

До слова, у київському готелі Hilton було знайдено тіло померлого аташе посольства Сполучених Штатів.