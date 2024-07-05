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Вегетаріанець, лицар і друг Джорджа Клуні. Цікаві факти про нового прем’єра Британії

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Наталія Сокирчук glavcom.ua
Вегетаріанець, лицар і друг Джорджа Клуні. Цікаві факти про нового прем’єра Британії
Кір Стармер – новий глава уряду Британії
фото: Financial Times

Кір Стармер – лицар-командор Ордена Лазні, який працював юристом королівської родини

Новий премєр-міністр Великої Британії, лідер Лейбористської партії Кір Стармер – особистість непересічна. Попри те, що він мало розповідає про особисте життя і загалом, за словами колег, є досить «нудним», цікавих історій про нього у пресі ходить чимало. Стармера однозначно можна назвати харизматичним, і цю харизму вже оцінили виборці.

Цікавого про Кіра розповідають чимало. Так, роками Британією ходять чутки про те, що Стармер був прототипом задумливого адвоката Марка Дарсі, любовного інтересу головного героя книги та фільмів про Бріджит Джонс. Це правдоподібно: і Дарсі (на екрані його втілив Колін Ферт), і Стармер є юристами-правозахисниками. Стармер жив в Оксфорді та Лідсі, як і творець серіалу Хелен Філдінг. Наприкінці 1990-х, приблизно в той час, коли Філдінг написав перший роман про Бріджит Джонс, великий судовий процес Стармера щодо McDonald's потрапив на перші шпальти газет.

Стармер шляхетний, працював на королівську родину та має титул лицаря.

Та взагалі новий очільник британського уряду багато чим може здивувати!

15 фактів про нового прем’єра Британії

Кір Стармер походить із бідної та скромної родини: він виріс у тісному, маленькому, викладеному галькою двоквартирному будинку на околиці Лондона, і в його дитинстві, як розповідав, макарони були делікатесом. Родні, батько майбутнього лідера лейбористів, виготовляв інструменти для лиття пластику під тиском, мати Жозефіна була медсестрою.

Кір з батьками на святі з нагоди отримання звання магістра
Кір з батьками на святі з нагоди отримання звання магістра
Фото з сайту Лейбористської партії

Стармер обожнював своїх батьків. У 2021 році він розплакався під час телеінтерв'ю, розповідаючи про те, як смерть матері зламала його батька. Мати померла від рідкісного захворювання суглобів, через яке вона впродовж багатьох років не могла ходити. «Моя мама була надзвичайною… Я тримаю це в собі, тому що кожного разу, коли я думаю: «Це важко», я просто згадую свою маму. Якби вона могла продовжувати підводитися, незалежно від того, скільки разів падала на підлогу, тоді я зможу робити те, що мені потрібно», – казав Стармер.

Кір Стармер в університеті
Кір Стармер в університеті
фото: ВВС

Школярем Стармер брав уроки гри на скрипці у Нормана Кука, який згодом став діджеєм Fatboy Slim. Але приватними уроками любов до музики не обмежилась: надалі хлопець відвідував престижну музичну школу в Лондоні.

Навчався він дуже успішно, загалом був дуже розумною дитиною, грав на флейті та у футбол. За все це вкупі його брати і сестри називали Стармера «супербой».

Кір роками підтримує міцні товариські стосунки із правозахисницею Амаль Клуні – вони разом займалися юридичною практикою, а потім почали дружити сім’ями, тож Стармер товаришує і з її чоловіком Джорджем Клуні.

2014 рік. Принц Уельський Чарльз, майбутній король, посвячує Кіра Стармера у лицарі
2014 рік. Принц Уельський Чарльз, майбутній король, посвячує Кіра Стармера у лицарі
фото: РА Media

Кір Стармер – лицар. Якщо точніше – лицар-командор Ордена Лазні. Його посвятили у лицарі в 2014 році. Попри це, політик украй рідко використовує приставку «сер». 

Стармер знайомий з монаршою родиною, бо працював на Віндзорів – шість років був королівським адвокатом: 2008 по 2013 рік очолював Королівську прокурорську службу на посаді головного державного обвинувача.

Під час передвиборчої кампанії Стармер казав, що не працюватиме після 18:00 у п'ятницю.

Він підкреслював, що дуже любить свою сім'ю і проводитиме цей час з ними. Саме ця заява викликала претензії з боку консерваторів, тоді як лейбористи заступалися за право Стармера на час для сім’ї. 

Під час передвиборчої кампанії Стармер казав, що не працюватиме після 18:00 у п'ятницю, бо хоче проводити час зі своєю сім’єю

Дружина Стармера Вікторія – колишня адвокатка, ерготерапевтка. У подружжя є двоє дітей: 16-річний син і 13-річна донька.

Кір і Вік Стармери мають неординарну історія знайомства
Кір і Вік Стармери мають неординарну історія знайомства
фото: ЕРА

Історія кохання Кіра та Вікі кіношно-романтична. Стармер закохався у свою нинішню дружину, коли зателефонував їй, щоб насварити за неточність у деяких юридичних документах. Під час тієї розмови він підслухав, як вона казала колезі: «Ким він, бляха, себе уявляє?».

Кір – пескетаріанець. Іншими словами, вегетаріанець, який вживає рибу та морепродукти. А взагалі, як пишуть медіа, він обожнює готувати їжу.

Володимир Зеленський мав зустріч із Кіром Стармером у лютому 2023 року
Володимир Зеленський мав зустріч із Кіром Стармером у лютому 2023 року
фото: Офіс президента України

Стармер любить всіляко підкреслювати свою прихильність до дотримання правил. Один з колег навіть прозвав його «Містер Правила».

Кір не вміє програвати. «Я ненавиджу програвати. Деякі люди кажуть, що головне – це участь, але я до цього табору не належу», – сказав він якось .він.

Стармер – фанат футбольного клубу «Арсенал»
Стармер – фанат футбольного клубу «Арсенал»
фото: Instagram/Keir Starmer

В юності Стармер порушив закон: його спіймала поліція за те, що продавав морозиво, не маючи дозволу на торгівлю. Морозиво було конфісковано, але жодних неприємних наслідків цей інцидент Кірові не приніс.

У вільний час Стармер любить грати в мініфутбол. І загалом любить спорт, вболіває за футбольний клуб «Арсенал».

Стармера в дитинстві дражнили через його незвичайне ім’я, що на ґельській та ірландській мовах звучить як Кейр та означає «темний» або «задумливий».

Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: вибори політика Велика Британія прем’єр-міністр Ріші Сунак

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