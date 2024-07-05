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Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах та звернувся до Ріші Сунака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах та звернувся до Ріші Сунака
Зеленський подякував Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками

Президент України Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на виборах. Про це він очільник нашої держави написав у X.

За словами Зеленського, Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками.

«Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах. Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки», – наголоси він.

Глава України заявив, що з нетерпінням чека» на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки.

Крім того, Зеленський звернувся до прем'єра Британії та лідер консерваторів Ріші Сунака, який програв на виборах до парламенту країни.

«Вдячний моєму доброму другу Ріші Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом. Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде. Дякую, Ріші!» – написав Зеленський.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

Раніше екзитпол прогнозував опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів. На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни.

Згодом лідер Лейбористської партії Кір Стармер виступив з промовою на честь своєї перемоги та висловив подяку за те, що стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії.

Читайте також: Вибори у Британії: хто з політиків залишається в парламенті
Теги: Велика Британія Володимир Зеленський президент прем’єр-міністр Ріші Сунак

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