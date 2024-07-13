Зеленський після США прилетів до Ірландії

Зеленський прибув у міжнародний аеропорт Шеннон та провів двосторонню зустріч з Гаррісом

Президент зустрівся з прем’єр-міністром країни Саймоном Гаррісом

Президент України Володимир Зеленський по дорозі з США прилетів до Ірландії та зустрівся з прем’єр-міністром країни Саймоном Гаррісом. Про це пише ірландський суспільний мовник RTÈ.

Зеленський прибув у міжнародний аеропорт Шеннон та провів двосторонню зустріч з Гаррісом. За словами ірландського премʼєра, вони обговорили можливу двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

«Я щойно провів дуже хорошу зустріч із президентом Зеленським. Я дуже радий вітати його в Ірландії», – заявив Гарріс.

🇺🇦🇺🇸🇬🇧Дорогою зі Сполучених Штатів в Україну президент Зеленський зупинився в Ірландії для зустрічі з прем'єром Саймоном Гаррісом pic.twitter.com/e2KttdLIk8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 13, 2024

Глава ірландського уряду запевнив, що відвідає Київ найближчими тижнями, а також запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Ірландії, зокрема, для виступу в парламенті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

Також Зеленський заявив: «Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року».