Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський після США прилетів до Ірландії

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський після США прилетів до Ірландії
Зеленський прибув у міжнародний аеропорт Шеннон та провів двосторонню зустріч з Гаррісом
фото: rte.ie

Президент зустрівся з прем’єр-міністром країни Саймоном Гаррісом

Президент України Володимир Зеленський по дорозі з США прилетів до Ірландії та зустрівся з прем’єр-міністром країни Саймоном Гаррісом. Про це пише ірландський суспільний мовник RTÈ.

Зеленський прибув у міжнародний аеропорт Шеннон та провів двосторонню зустріч з Гаррісом. За словами ірландського премʼєра, вони обговорили можливу двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

«Я щойно провів дуже хорошу зустріч із президентом Зеленським. Я дуже радий вітати його в Ірландії», – заявив Гарріс.

Глава ірландського уряду запевнив, що відвідає Київ найближчими тижнями, а також запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Ірландії, зокрема, для виступу в парламенті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

Також Зеленський заявив: «Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року».

Читайте також:

Теги: аеропорт розмінування Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шлях у велике мистецтво для Паламаренка розпочався ще зі школи: він полюбляв читати вірші, гуморески та любив копіювати однокласників, учителів, знайомих
Головний чтець Шевченкіани. Герой України Анатолій Паламаренко відзначає 85-річчя
Вчора, 21:00
20 країн приєдналися і уклали безпекові договори з Україною
Тривога на Київщині, договір Ukraine Compact: головне за ніч
Вчора, 06:05
Поки українці не матимуть 128 винищувачів, вони не зможуть дорівнятися до росіян у небі
Скільки літаків F-16 потрібно Україні, щоб протистояти Росії: відповідь Зеленського
10 липня, 06:58
Це не перша подібного роду заява кремлівського диктатора
Саміт ШОС: Путін зробив цинічну заяву про перемовини з Україною
4 липня, 15:25
Трамп готовий віддати частину території України Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну
Банкова відреагувала на план Трампа щодо припинення війни
3 липня, 08:24
Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії, заявив Зеленський
Росіянам потрібен прорив: Зеленський зробив важливу заяву
30 червня, 15:58
Вторгнення Ізраїлю в Ліван може зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією
Напад Ізраїлю на «Хезболлу» може втягнути у війну РФ – ЗМІ
29 червня, 22:22
Закон стосується перевезень автомобільним і міським електричним транспортом
Зеленський підписав закон, який прирівнює е-квиток для транспорту до паперового
26 червня, 20:28
Трамп також запропонував знизити прибутковий податок у США і замінити його тарифами
«Яка буде вигода?»: Трамп розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд – Reuters
14 червня, 07:01

Політика

Зеленський після США прилетів до Ірландії
Зеленський після США прилетів до Ірландії
Стефанішина розповіла, коли Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО
Стефанішина розповіла, коли Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО
ЗСУ зможуть провести масштабний контрнаступ до 2025 року? Аналітики відповіли
ЗСУ зможуть провести масштабний контрнаступ до 2025 року? Аналітики відповіли
Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський наступного тижня
Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський наступного тижня
Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але є нюанс
Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але є нюанс
Цинічна заява РФ про підрив дамб на Дніпрі: МЗС України відреагувало
Цинічна заява РФ про підрив дамб на Дніпрі: МЗС України відреагувало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
14K
Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг
12K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
11K
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
5639
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Сьогодні, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Сьогодні, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Сьогодні, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua