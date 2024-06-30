Зеленський назвав модель перемовин з Путіним, яка можлива зараз

Зеленський пропнує домовлятися з Росією з допомогою моделі, яка була застосована в Туреччині

Президент зробив заяву про переговори з диктатором Путіним

Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість перемовин з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо роботи «зернового» коридору. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

«Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина», – пояснив президент.

Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності і в енергетиці і в судноплавстві – коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.

«А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у нас є тільки така модель», – резюмував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський пояснив, що для нього буде реальною перемогою у війні з Росією.