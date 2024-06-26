Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW

Після нещодавніх військово-морських навчань на Кубі, Росія намагається розширити впливи в Америці і підписала ще меморандум з Венесуелою

Як Москва вибудовує “альтернативу євразійству”

Росія та Венесуела підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на протидію "примусовим заходам". Цей документ, як припускають в Інституті вивчення війни (ISW) ймовірно, має продемонструвати Заходу, що Кремль має вплив у Західній півкулі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто зустрілися 11 червня під час саміту БРІКС і підписали Меморандум про взаєморозуміння, який МЗС Росії охарактеризувало як намір розробити спільну стратегію боротьби.

І Венесуела, і Росія надали доволі обмежені деталі щодо особливостей Меморандуму.

МЗС Венесуели оголосило про Меморандум у своїх акаунтах у соціальних мережах 11 червня, але видалило це оголошення зі свого офіційного веб-сайту, а МЗС Росії повідомило про початкову зустріч Лаврова і Гіля 11 червня, але не оголошувало про Меморандум аж до 25 червня.

Сам Меморандум про взаєморозуміння також нечіткий, зазначають в ISW. Інформація про підписання цього документу відбулася після військових навчань російського флоту поблизу Гавани, Куба, що відбулось 12-17 червня. Нагадаємо, кораблі ВМС Росії прибули в кубинський порт Гавана напередодні запланованих військових навчань у Карибському морі. Після цього, за чутками, як пише ISW, російський флот зупинився у Венесуелі.

Нещодавно Кремль заявив про свою зацікавленість у розширенні співпраці з Венесуелою, і Москва, ймовірно, має намір цим новим Меморандумом про взаєморозуміння поширювати російські наративи про новий багатополярний світ у країні, яка не ідентифікує себе з альтернативною «євразійською архітектонікою безпеки».

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