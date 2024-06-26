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Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Після нещодавніх військово-морських навчань на Кубі, Росія намагається розширити впливи в Америці і підписала ще меморандум з Венесуелою
Зображення – обкладинка книги Cuba: Russian roulette of the world

Як Москва вибудовує “альтернативу євразійству” 

Росія та Венесуела підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на протидію "примусовим заходам". Цей документ, як припускають в Інституті вивчення війни (ISW) ймовірно, має продемонструвати Заходу, що Кремль має вплив у Західній півкулі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто зустрілися 11 червня під час саміту БРІКС і підписали Меморандум про взаєморозуміння, який МЗС Росії охарактеризувало як намір розробити спільну стратегію боротьби.

 І Венесуела, і Росія надали доволі обмежені деталі щодо особливостей Меморандуму.

 МЗС Венесуели оголосило про Меморандум у своїх акаунтах у соціальних мережах 11 червня, але видалило це оголошення зі свого офіційного веб-сайту, а МЗС Росії повідомило про початкову зустріч Лаврова і Гіля 11 червня, але не оголошувало про Меморандум аж до 25 червня.

Сам Меморандум про взаєморозуміння також нечіткий, зазначають в ISW.  Інформація про підписання цього документу відбулася після військових навчань російського флоту поблизу Гавани, Куба, що відбулось 12-17 червня. Нагадаємо, кораблі ВМС Росії прибули в кубинський порт Гавана напередодні запланованих військових навчань у Карибському морі. Після цього, за чутками, як пише ISW, російський флот зупинився у Венесуелі.

Нещодавно Кремль заявив про свою зацікавленість у розширенні співпраці з Венесуелою, і Москва, ймовірно, має намір цим новим Меморандумом про взаєморозуміння поширювати російські наративи про новий багатополярний світ у країні, яка не ідентифікує себе з альтернативною «євразійською архітектонікою безпеки».

Нагадаємо, Карлсон дарма витратив час і гроші спонсорів. Дуґін виявився просто нецікавим.

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Теги: росія міністр книги Сергій Лавров гроші Меморандум Венесуела БРІКС Москва Дугін Куба

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