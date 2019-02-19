Трамп підпише нову директиву по створенню Космічних сил



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Підписання документу Трампом очікується у вівторок

Новий рід військ перебуватиме у складі Військово-повітряних сил США

Президент США Дональд Трамп у вівторок підпише Політичну директиву по космосу 4, якою почне формальний процес створення Космічних військ США.

Про це пише видання Politico.

Проте новий рід військ не буде самостійний, а далі перебуватиме під контролем Військово-повітряних сил, щоб заспокоїти Конгрес. Тим самим це нагадуватиме те, як Корпус морської піхоти знаходиться в віданні Міністерства флоту США.

До цього передбачалося, що новий рід військ матиме рівний статус із такими ж родами як Сухопутні, Військово-повітряні війська і флот. Далі відповідну директиву має схвалити Конгрес.

Бюджет нового відомства складе лише 100 млн. доларів. Очолюватиме Космічні війська США чотиризірковий генерал, який буде входити до складу Об’єднаного комітету начальників штабів. Нинішня модель дозволить зекономити ресурси і почати негайну діяльність, спираючись на вже існуючу інфраструктуру і досвід.

В той же час на повномасштабну діяльність можна буде вийти лише в першій половині 2020-х років. Новий рід військ буде відповідальним за оборону супутникового угруповання США в космосі.