Трамп підписав директиву про створення Космічних сил США



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Президент США Дональд Трамп

Тепер директиву, підписану Трампом, має схвалити Конгрес

У вівторок, 19 лютого, президент США Дональд Трамп підписав політичну директиву про створення Космічних сил для «стримування агресії та захист інтересів» США у космосі.

Як повідомляє The Washington Post, Космічні сили будуть підпорядковані департаменту повітряних сил США, як у випадку з корпусом морської піхоти, який перебуває під контролем департаменту військово-морських сил США.

Спочатку Трамп розглядав формування Космічних військ як окремого роду військ, однак за даними джерел WP, високопосадовці ВПС переконали Білий дім, що створення окремої одиниці призвело б до зростання непотрібної бюрократії у Пентагоні.

Директива, яка потребує схвалення в Конгресі, не виключає, що уряд США може створити новий рід військ уперше після прийняття закону про національну безпеку 1947 року, яким було створено департамент повітряних сил США, які до цього входили в структуру армії США.

Нагадаємо, бюджет нового відомства складе лише 100 млн доларів. Очолюватиме Космічні війська США чотиризірковий генерал, який буде входити до складу Об’єднаного комітету начальників штабів. Нинішня модель дозволить зекономити ресурси і почати негайну діяльність, спираючись на вже існуючу інфраструктуру і досвід.

В той же час на повномасштабну діяльність можна буде вийти лише в першій половині 2020-х років. Новий рід військ буде відповідальним за оборону супутникового угруповання США в космосі.

Джерело: Новое Время