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    Переговори про російську вакцину в Європі зайшли в глухий кут

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    Схвалення російської вакцини в Європі залишається під питанням - Переговори про російську вакцину в Європі зайшли в глухий кут
    Схвалення російської вакцини в Європі залишається під питанням
    Фото з відкритих джерел

    Угода про постачання «Спутника V» до Німеччини є «по суті мертвою»

    Виробники російської вакцини від коронавірусу «Спутник V» не розраховували на жорсткі вимоги до препарату, які висуває зараз Європейський Союз. Саме через це невідомо, чи буде схвалена російська вакцина в Європі та коли, пише німецька газета Bild.

    Видання зазначає, що переговори про постачання «Спутника V» до Німеччини зайшли в глухий кут і на сьогодні така угода є «по суті мертвою». Справа в тому, що можливі поставки в червні-липні могли б відбутися тільки за рахунок скорочення поставок за вже підписаними контрактами з Індії.

    «Але схвалення вакцини «Спутник V» Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) досі знаходиться під питанням. За інформацією Bild, вимоги до процедури узгодження значно вищі, ніж очікують у Москві», – зазначає видання.

    Нагадаємо, що раніше на тлі конституційної кризи колишній президент Молдови Ігор Додон привіз до країни партію «Спутника V», який раніше безрезультатно просила у керівництва Росії його політичний опонент Майя Санду.

    Крім того стало відомо, що у столиці Росії близько тисячі людей інфікувались коронавірусом після другого щеплення вакциною.

    Також самі росіяни самі все частіше відмовляються від щеплень препаратом російського виробництва.

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    Теги: Росія Німеччина Bild президент щеплення коронавірус
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