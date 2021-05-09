Переговори про російську вакцину в Європі зайшли в глухий кут

Угода про постачання «Спутника V» до Німеччини є «по суті мертвою»

Виробники російської вакцини від коронавірусу «Спутник V» не розраховували на жорсткі вимоги до препарату, які висуває зараз Європейський Союз. Саме через це невідомо, чи буде схвалена російська вакцина в Європі та коли, пише німецька газета Bild.

Видання зазначає, що переговори про постачання «Спутника V» до Німеччини зайшли в глухий кут і на сьогодні така угода є «по суті мертвою». Справа в тому, що можливі поставки в червні-липні могли б відбутися тільки за рахунок скорочення поставок за вже підписаними контрактами з Індії.

«Але схвалення вакцини «Спутник V» Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) досі знаходиться під питанням. За інформацією Bild, вимоги до процедури узгодження значно вищі, ніж очікують у Москві», – зазначає видання.

Нагадаємо, що раніше на тлі конституційної кризи колишній президент Молдови Ігор Додон привіз до країни партію «Спутника V», який раніше безрезультатно просила у керівництва Росії його політичний опонент Майя Санду.

Крім того стало відомо, що у столиці Росії близько тисячі людей інфікувались коронавірусом після другого щеплення вакциною.

Також самі росіяни самі все частіше відмовляються від щеплень препаратом російського виробництва.