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    Марін Ле Пен пішла з посади керівника «Національного обʼєднання»

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    На минулих місцевих виборах партія Марін Ле Пен зазнала поразки - Марін Ле Пен пішла з посади керівника «Національного обʼєднання»

    На минулих місцевих виборах партія Марін Ле Пен зазнала поразки

    Фото з відкритих джерел

    Однопартійці вважають це початком президентських перегонів

    Правий французький політик Марін Ле Пен залишає керівництво партією «Національне об'єднання» (RN, колишній «Національний фронт»). Про відповідне рішення було повідомлено на партійному з'їзді, який проходить сьогодні у французькому Перпіньяні.

    Як пояснюють керівники RN, це не відхід у відставку, а стратегічний крок для підготовки до очікуваних наступного року президентських виборів. З'їзд вирішить, хто буде замінювати Марін Ле Пен в найближчі 12 місяців.

    Марін Ле Пен працювала головою партії з січня 2011 року. Раніше партію очолював її батько Жан-Марі Ле Пен. На останніх місцевих виборах партії Марін Ле Пен і чинного глави держави Еммануеля Макрона зазнали поразки. Переможцями вийшли праві «Республіканці» (LR) і - в меншій мірі - ліві соціалісти (PS).

    Нагадаємо, що суд міста Нантер виправдав Марін Ле Пен у справі щодо публікації нею записів страти американського льотчика бойовиками Ісламської держави. Відео було розміщено у відповідь на публікацію, у якій партія «Національне обʼєднання» порівнювалася з ІДІЛ. Судді прийшли до висновку, що таким чином політик мав намір поінформувати громадськість щодо небезпек тероризму.

    Теги: ІДІЛ суд вибори Франція партії Марін Ле Пен
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    Марін Ле Пен пішла з посади керівника «Національного обʼєднання»