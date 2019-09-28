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    У світі

    У Франції оштрафували засновницю руху MeToo за наклеп

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    Сандра Мюллер - У Франції оштрафували засновницю руху MeToo за наклеп
    Сандра Мюллер

    Суд вимагає від Мюллер заплатити колишному керівнику телеканалу Equidia Еріку Брійону 20 тисяч євро

    Французьку журналістку Сандру Мюллер, яка першою в країні закликала жінок викривати сексуальні домагання, визнали винною в наклепі. Суд вимагає від Мюллер заплатити колишному керівнику телеканалу Equidia Еріку Брійону 20 тисяч євро.

    Про це повідомляє BBC.

    Так, у 2017 році Мюллер опублікувала твіт з тегом #BalanceTonPorc! ( «Здай свою свиню!») І запропонувала іншим жінкам опублікувати імена колег, які сексуально їх домагалися. Через кілька годин вона додала твіт з фразами, які нібито говорив їй Брійон.

    За словами Мюллер, Брійон говорив: «У тебе великі цицьки. Ти — мій типаж. Зі мною у тебе всю ніч буде оргазм».

    Своєю чергою, Брійон заявив у суді, що дійсно один раз фліртував з Мюллер, але вибачився, коли почув відмову. Він також підкреслив, що ніколи не працював з журналісткою і поскаржився на кампанію, запущену Мюллер. Брійон сказав, що твіт жінки мав серйозні наслідки для його особистого та професійного життя.

    Суд також наказав Мюллер видалити твіт 2017 року, а також оплатити Брійону компенсацію за шкоду і втрачені гонорари. Мюллер пообіцяла подати апеляцію.

    Після оголошення вироку, журналістка сказала: «Сьогодні я програла, але інші жінки перемогли».

    суд Франція
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