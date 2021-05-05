Марін Ле Пен виправдали у справі щодо фото жертв ІДІЛ

Судді не побачили в діях Марін Ле Пен нічого злочинного

Суд міста Нантер виправдав лідерку французької ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен у справі щодо порушення законів про мову ворожнечі. Про це повідомляє газета Le Monde.

Згідно з оголошеним вироком суду, дії Марін Ле Пен не мали на меті поширення ненависті. Натомість судді визнали намір політикині поінформувати громадськість за допомогою цих фотоматеріалів про небезпеки тероризму.

Ця історія розпочалася ще 2015 року. Тоді журналіст телеканалу BFM порівняв «Національний фронт» Ле Пен з екстремістськими групами на зразок «Ісламської держави».

Ле Пен відповіла на критику, опублікувавши в своєму Twitter зображення страти американського журналіста Джеймса Фоулі і йорданського льотчика, який потрапив в руки бойовиків ІДІЛ. Фоулі відрізали голову, а льотчика спалили живцем.

Через ці дописи Ле Пен було пред’явлено звинувачення за статтею кримінального кодексу, яка забороняє розповсюдження повідомлень, які можуть зашкодити людській гідності.

Сама Ле Пен заявляла, що у такий спосіб привертала увагу до абсурдності порівняння «Народного фронту» з ІДІЛ, а сам процес називала політично вмотивованим.

Під час тривалого судового процесу прокурори вимагали для неї штраф в розмірі 5000 євро (максимальним можливим покаранням у цьому випадку могло бути позбавлення волі на строк до 3 років і 75 тисяч євро штрафу).

У зв’язку з поширенням нею згаданих дописів суд призначав Ле Пен психіатричну експертизу, але вона відмовилася її проходити.