Родичі зниклих безвісти можуть отримати додаткову соцвиплату: роз'яснення уряду

Наразі перебувають у розшуку понад 2 тис. осіб, зниклих безвісти

Члени родин осіб, зниклих безвісти, можуть отримати пенсію по втраті годувальника. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона зазначила, що, за даними Національної поліції України, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 5 тисяч людей вважалися зниклими безвісти. За цей час поліцейським вдалося розшукати 2870 осіб. Ще понад 2 тисячі перебувають у розшуку.

Коли особа визнається зниклою безвісти?

Правовий статус особи, зниклої безвісти, визначений у Законі України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти».

Члени сім’ї таких осіб можуть подати до територіального органу Національної поліції України заяву про розшук особи, зниклої безвісти. З дати подання цієї заяви особа, зникла безвісти, набуває відповідного статусу.

Заяву про розшук особи, зниклої безвісти, окрім родича такої особи може подати представник військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, об'єднання громадян або будь-яка іншою особа, якій стало відомо про зникнення людини.

Подати заяву про безвісти зниклу особу можна також на телефон гарячої лінії Національної поліції: 089 420 18 67.

Коли виникає право на отримання пенсії по втраті годувальника у членів сім’ї особи, зниклої безвісти?

У членів сім’ї таких осіб право на отримання пенсії виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Хто з членів родини особи, зниклої безвісти, має право на пенсію по втраті годувальника?

Діти такої особи віком до 18 років.

Діти такої особи, від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання.

Діти такої особи, які є сиротами, до 23 років незалежно від факту навчання.

Чоловік або дружина, батьки такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Чоловік або дружина, а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Батьки і чоловік або дружина особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування.

Які особливості виплати пенсії по втраті годувальника членам сім’ї осіб, зниклих безвісти?

Виплата пенсії здійснюється за весь час, протягом якого особа, зникла безвісти, зберігає цей правовий статус.

Непрацездатним родичам, які були на утриманні особи, зниклої безвісти, призначається пенсія по втраті годувальника, незалежно від тривалості страхового стажу особи, зниклої безвісти.

Якщо до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена відмітка про встановлення місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків особи, зниклої безвісти, то вносяться відповідні зміни щодо строку призначення пенсії з урахуванням встановлених обставин.

Якщо людина є зниклою безвісти, це не позбавляє її родичів або інших осіб права звернутись до суду із заявою про оголошення такої особи померлою у порядку, передбаченому законодавством.

Куди звернутись за призначенням пенсії по втраті годувальника?

Для призначення пенсії по втраті годувальника необхідно звернутися в установленому порядку у будь-яке відділення до органів Пенсійного фонду або через веб-портал Пенсійного фонду України.

Нагадуємо, що постановою Кабінету міністрів України від 01 квітня 2022 року №377 «Деякі питання виплати пенсії в разі втрати годувальника під час дії воєнного стану» установлено, що дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.