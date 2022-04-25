Вогонь з нафтобази розповзається Брянськом: загорілися сусідні підприємства

Після нафтобази вогонь почав знищувати інші промислові підприємства на Московському проспекті Брянська

У Брянську горить промислова зона, яка сусідує із нафтобазою «Транснєфть Брянск Дружба»

Пожежа на брянській нафтобазі триває, вогонь перекинувся на інші промислові об’єкти міста. Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах.

Так, Telegram-канал «Брянск сейчас» оприлюднив фото пожежі на території компанії «Агропромкомплект», що постачає у регіон промислову та сільськогосподарську продукцію. «Агропромкомплект» розташований за адресою проспект Московський , 99, тоді як нафтобаза, де сьогодні, 25 квітня, уночі розпочалася пожежа – зовсім поруч, пр. Московський, 91.

У групі «Подслушано Брянск» російської соцмережі «Вконтакте» користувачка Настастья Терехова виклала фотографію пожежі, яка охопила Брянський м’ясокомбінат. Цей промисловий об’єкт розташований на тому ж проспекті Московському, б. 103. Тож, як бачимо, вогонь із нафтобази перекинувся на сусідні об’єкти у Фокінського району Брянська.

Брянськ поступово охоплює вогонь із нафтобази

Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

Попри роботу на пожежі МНСників із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви, станом на ранок 25 квітня нафтобаза продовжує горіти. Небо над Брянськом затягнув чорний дим.

Влада Брянська почала вивозити з території низки міських шкіл – зокрема, і тих, які розташовані далеко від місця пожежі – учнів та учителів.