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    Захоплення міськради у Херсоні: мер міста озвучив подробиці

    Російські окупанти змусили працівників Херсонської міськради залишити свої робочі місця&nbsp; - Захоплення міськради у Херсоні: мер міста озвучив подробиці
    Російські окупанти змусили працівників Херсонської міськради залишити свої робочі місця 
    фото з відкритих джерел

    Російські окупанти не лише зняли український стяг над будівлею, але й поставили у приміщенні свою охорону

    Захоплення Херсонської міськради російськими військовими підтвердив мер міста Ігор Колихаєв. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, увечері 25 квітня у будівлю Херсонської міськради увійшли озброєні люди. Вони відібрали у працівників ключі від будівлі та усіх приміщень.

    Також окупанти замінили муніципальну охорону на своїх людей.

    О 19:45 Колихаєв змушений був вийти з приміщення. Він додав, що на той час український прапор ще був над будівлею міськради.

    Раніше про захоплення міської ради розповіли її рядові працівники.

    За їх словами, наприкінці робочого дня о 16:30 до будівлі зайшли військові РФ. Окупанти вигнали із кабінетів усіх працівників. Потім людям наказали також вийти з приміщення міськради. Причину своїх дій людям не пояснили.

    Після цього окупанти зняли український прапор з будівлі.

    Нагадаємо, раніше російські окупанти взяли в полон священника Сергія Чудиновича з Херсону.

    Його намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили у співпраці з територіальною обороною.

    Теги: росія окупанти війна військові Херсон Ігор Колихаєв
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    Захоплення міськради у Херсоні: мер міста озвучив подробиці