Захоплення міськради у Херсоні: мер міста озвучив подробиці
Російські окупанти не лише зняли український стяг над будівлею, але й поставили у приміщенні свою охорону
Захоплення Херсонської міськради російськими військовими підтвердив мер міста Ігор Колихаєв. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, увечері 25 квітня у будівлю Херсонської міськради увійшли озброєні люди. Вони відібрали у працівників ключі від будівлі та усіх приміщень.
Також окупанти замінили муніципальну охорону на своїх людей.
О 19:45 Колихаєв змушений був вийти з приміщення. Він додав, що на той час український прапор ще був над будівлею міськради.
Раніше про захоплення міської ради розповіли її рядові працівники.
За їх словами, наприкінці робочого дня о 16:30 до будівлі зайшли військові РФ. Окупанти вигнали із кабінетів усіх працівників. Потім людям наказали також вийти з приміщення міськради. Причину своїх дій людям не пояснили.
Після цього окупанти зняли український прапор з будівлі.
Нагадаємо, раніше російські окупанти взяли в полон священника Сергія Чудиновича з Херсону.
Його намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили у співпраці з територіальною обороною.