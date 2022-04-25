Захоплення міськради у Херсоні: мер міста озвучив подробиці

Російські окупанти не лише зняли український стяг над будівлею, але й поставили у приміщенні свою охорону

Захоплення Херсонської міськради російськими військовими підтвердив мер міста Ігор Колихаєв. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, увечері 25 квітня у будівлю Херсонської міськради увійшли озброєні люди. Вони відібрали у працівників ключі від будівлі та усіх приміщень.

Також окупанти замінили муніципальну охорону на своїх людей.

О 19:45 Колихаєв змушений був вийти з приміщення. Він додав, що на той час український прапор ще був над будівлею міськради.

Раніше про захоплення міської ради розповіли її рядові працівники.

За їх словами, наприкінці робочого дня о 16:30 до будівлі зайшли військові РФ. Окупанти вигнали із кабінетів усіх працівників. Потім людям наказали також вийти з приміщення міськради. Причину своїх дій людям не пояснили.

Після цього окупанти зняли український прапор з будівлі.

Нагадаємо, раніше російські окупанти взяли в полон священника Сергія Чудиновича з Херсону.

Його намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили у співпраці з територіальною обороною.