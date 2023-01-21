Масштабна пожежа в Росії: палають цистерни з пальним для окупантів (фото, відео)
Вогонь із бензовоза перекинувся на три залізничні потяги
У суботу, 21 січня, в Ангарську Іркутської області сталося загоряння цистерн із пальним. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Пожежа виникла о 12:11 за місцевим часом. На території промислового масиву Ангарська спалахнув бензовоз, з нього вогонь перекинувся на три залізничні потяги. Площа пожежі – 400 кв. м.
Місцеві жителі повідомляють, що пожежа і задимлення настільки сильні, що їх навіть видно на околицях Іркутська.
На місці працюють сім автоцистерн, 35 людей. За годину рятувальникам вдалося локалізувати пожежу розпочали пінну атаку для ліквідації. Постраждалих немає, повідомили у ГУ МНС по Іркутській області.
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