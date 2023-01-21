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Масштабна пожежа в Росії: палають цистерни з пальним для окупантів (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масштабна пожежа в Росії: палають цистерни з пальним для окупантів (фото, відео)
Рятувальники намагаються ліквідувати загоряння цистерн із пальним
фото: МЧС РФ

Вогонь із бензовоза перекинувся на три залізничні потяги

У суботу, 21 січня, в Ангарську Іркутської області сталося загоряння цистерн із пальним. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Пожежа виникла о 12:11 за місцевим часом. На території промислового масиву Ангарська спалахнув бензовоз, з нього вогонь перекинувся на три залізничні потяги. Площа пожежі – 400 кв. м.

Місцеві жителі повідомляють, що пожежа і задимлення  настільки сильні, що їх навіть видно на околицях Іркутська.

5 фото
На весь екран
Загорілися три залізничні потяги
фото: МЧС РФ

На місці працюють сім автоцистерн, 35 людей. За годину рятувальникам вдалося локалізувати пожежу розпочали пінну атаку для ліквідації. Постраждалих немає, повідомили у ГУ МНС по Іркутській області.

Теги: пожежа росія окупанти

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