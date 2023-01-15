Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії знову спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії знову спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Спалахнули торгові павільйони на ринку в Кінелі
фото із соцмережі

Останнім часом у РФ почастішали пожежі

У місті Кінель Самарської області РФ спалахнули торгові павільйони на ринку. Площа пожежі складає 1,5 тис. кв. м. Про це повідомляється на сайті ГУ МНС у регіоні.

Повідомлення про пожежу надійшло о 02:33.

У гасінні задіяні 93 особи та 34 одиниці техніки. Також залучені два пожежних потяги.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомлялося, у Москві 10 січня загорівся склад біля метро «Дмитровська». За даними російських ЗМІ, площа пожежі складала вже 2000 кв. м.

Теги: пожежа росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Курську сталася пожежа
У Курську сталася пожежа. Сотні росіян залишилися без світла
8 сiчня, 00:38
У Росії вдруге за тиждень пожежа в таборі мобілізованих (відео)
У Росії вдруге за тиждень пожежа в таборі мобілізованих (відео)
9 сiчня, 17:44
фото: скріншот відео
У Москві сталася велика пожежа на складі (відео)
10 сiчня, 13:57

Соціум

Російський маніяк, що убив понад 80 жінок, проситься на війну в Україну
Російський маніяк, що убив понад 80 жінок, проситься на війну в Україну
У Росії знову спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
У Росії знову спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Цифри шокують: Китай оприлюднив дані про кількість смертей від Covid за місяць
Цифри шокують: Китай оприлюднив дані про кількість смертей від Covid за місяць
У Польщі працюють пункти допомоги українцям: деталі
У Польщі працюють пункти допомоги українцям: деталі
Стрілянина в центрі Лондона: є постраждалі
Стрілянина в центрі Лондона: є постраждалі
Вибух газогону у Литві: стало відомо, чи була диверсія
Вибух газогону у Литві: стало відомо, чи була диверсія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
99K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
43K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
41K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
32K
В Україні масштабна повітряна тривога
28K
У Києві прогриміли потужні вибухи. Оголошено тривогу

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту