У Росії знову спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Спалахнули торгові павільйони на ринку в Кінелі

Останнім часом у РФ почастішали пожежі

У місті Кінель Самарської області РФ спалахнули торгові павільйони на ринку. Площа пожежі складає 1,5 тис. кв. м. Про це повідомляється на сайті ГУ МНС у регіоні.

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Повідомлення про пожежу надійшло о 02:33.

У гасінні задіяні 93 особи та 34 одиниці техніки. Також залучені два пожежних потяги.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомлялося, у Москві 10 січня загорівся склад біля метро «Дмитровська». За даними російських ЗМІ, площа пожежі складала вже 2000 кв. м.