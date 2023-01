У Франції сталася масштабна пожежа на складах із батареями й шинами (відео)

У місті Гран-Курон на півночі Франції виникла масштабна пожежа на складі з літієвими батареями та шинами. Про це повідомляє BFM TV.

На місце виїхали майже 150 пожежних, зокрема бригади, що спеціалізуються на техногенних загрозах.

Пожежа розпочалася у частині будівлі площею близько 6 тис. кв. м, де зберігається 8 тис. автомобільних літієвих батарей. Після цього вогонь перекинувся на приміщення компанії DistriCash площею теж близько 6 тис. кв. м, де зберігалося 70 тис. автомобільних шин.

Reports say there was a massive explosion at a lithium battery warehouse in Grand-Couronne, France, EU. pic.twitter.com/8w07gsZds7