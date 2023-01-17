У Франції сталася масштабна пожежа на складах із батареями й шинами (відео)

Із охоплених вогнем складів чутно звуки вибухів

У місті Гран-Курон на півночі Франції виникла масштабна пожежа на складі з літієвими батареями та шинами. Про це повідомляє BFM TV.

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На місце виїхали майже 150 пожежних, зокрема бригади, що спеціалізуються на техногенних загрозах.

Пожежа розпочалася у частині будівлі площею близько 6 тис. кв. м, де зберігається 8 тис. автомобільних літієвих батарей. Після цього вогонь перекинувся на приміщення компанії DistriCash площею теж близько 6 тис. кв. м, де зберігалося 70 тис. автомобільних шин.

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Reports say there was a massive explosion at a lithium battery warehouse in Grand-Couronne, France, EU. pic.twitter.com/8w07gsZds7 — Stefanie Kammerman/The Stock Whisperer (@VolumePrintcess) January 17, 2023

Наразі до гасіння пожежі, яка вже слабне, залучено 137 вогнеборців. За їх словами, усіх працівників складів встигли вчасно евакуювати, тому обійшлося без жертв, однак над містом піднявся густий їдкий дим, тому мешканців просять зачинити вікна й не виходити на вулицю.

Також з охоплених вогнем складів чутно звуки вибухів.

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Як повідомлялося, 15 січня у Китаї стався вибух на хімічному заводі. Причина загоряння та вибуху на хімзаводі розслідується.