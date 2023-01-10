Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві горить склад, евакуйовано понад 200 осіб (відео)

glavcom.ua
У Москві горить склад, евакуйовано понад 200 осіб (відео)
фото: скріншот відео

До гасіння пожежі залучено авіацію

У Москві 10 січня загорівся склад біля метро «Дмитровська». За даними російських ЗМІ, площа пожежі складає вже 2000 кв. м. У будівлі розташований склад парфумерних виробів, а прилеглому триповерховому крилі розміщений гуртожиток.

Російські Телеграм-канали повідомили, що внаслідок сильної пожежі обвалився дах будівлі. Наразі понад 230 людей були евакуйовані із приміщень складу. 

Нагадаємо, в Оренбурзькій області Росії сталася пожежа у таборі мобілізованих. Це вже вдруге за тиждень в Росії горів наметовий табір з призовниками.

У Санкт-Петербурзі (Росія) 5 січня на тракторному заводі «Білорусь-МТЗ» сталася масштабна пожежа.

Читайте також: Росія у вогні: хроніка пожеж на військових підприємствах
Теги: пожежа метро Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Москві горить склад, евакуйовано понад 200 осіб (відео)
У Москві горить склад, евакуйовано понад 200 осіб (відео)
Голова російського «Сбербанку» вивів гроші за кордон, поки Путін готувався до війни
Голова російського «Сбербанку» вивів гроші за кордон, поки Путін готувався до війни
Російська влада засекретила списки знищених у Макіївці окупантів
Російська влада засекретила списки знищених у Макіївці окупантів
Канал «Дождь», який оскандалився в Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС
Канал «Дождь», який оскандалився в Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС
Чеченський визвольний рух набирає обертів: гучна стаття The New York Times
Чеченський визвольний рух набирає обертів: гучна стаття The New York Times
Поляки виганяють з країни російського пропагандиста
Поляки виганяють з країни російського пропагандиста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
Польща змінює правила перебування для біженців з України
7443
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7296
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
7144
Розпочався потужний бій за Соледар – Маляр
6999
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута

Новини

«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Сьогодні, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту