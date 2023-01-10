У Москві горить склад, евакуйовано понад 200 осіб (відео)

До гасіння пожежі залучено авіацію

У Москві 10 січня загорівся склад біля метро «Дмитровська». За даними російських ЗМІ, площа пожежі складає вже 2000 кв. м. У будівлі розташований склад парфумерних виробів, а прилеглому триповерховому крилі розміщений гуртожиток.

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Російські Телеграм-канали повідомили, що внаслідок сильної пожежі обвалився дах будівлі. Наразі понад 230 людей були евакуйовані із приміщень складу.

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Нагадаємо, в Оренбурзькій області Росії сталася пожежа у таборі мобілізованих. Це вже вдруге за тиждень в Росії горів наметовий табір з призовниками.

У Санкт-Петербурзі (Росія) 5 січня на тракторному заводі «Білорусь-МТЗ» сталася масштабна пожежа.